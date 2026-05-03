Házená

Obhájkyně titulu z Mostu jsou jednou nohou ve finále, vyhrály i házenkářky Kynžvartu


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Favoritky semifinálových klání extraligy házenkářek v prvním semifinálovém kole nezaváhaly. Úřadující šampionky z Mostu přehrály 37:23 pražskou Slavii, Kynžvart po obratu rozstřílel Písek 41:25. Oba týmy o svém postupu do finále mohou rozhodnout v odvetném utkání příští víkend.

Most sice jako první inkasoval, ale poté měl utkání pod kontrolou. Ještě v úvodním poločase si domácí celek vypracoval až osmibrankové vedení a po přestávce náskok jedenáctinásobných šampionek narostl až na 16 gólů.

Kynžvart může navázat na finálovou účast z předloňska, minulou sezonu zakončil ziskem bronzu. K dalšímu úspěchu vykročil po dlouhých 39 dnech od posledního zápasu a nezačal dobře. Písek vedl až o tři góly, naposledy ještě 11:8, ale domácí tým od stavu 13:14 ve 23. minutě dostal průběh pod kontrolu a sedmibrankovou smrští ukončil první poločas (20:14). Pak už Písku nedal šanci.

