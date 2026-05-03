Výborný kolektivní výkon, trpělivost v úvodu a zejména výborný gólman Filip Herjat, to jsou faktory, které pomohly házenkářům Plzně vyrovnat finálovou sérii play-off extraligy s Karvinou na 2:2. Plzeň, která prohrávala po dvou zápasech na palubovce soupeře 0:2 na zápasy, vyhrála v Plzni o víkendu i druhé utkání, tentokrát 31:24, a série se bude řešit až v Slezsku v sobotu od 18:30.
Čtvrtý finálový zápas byl v úvodu hodně vyrovnaný, ale v závěru prvního poločasu se hlavně Herajtovou zásluhou, který trápil střelce obhájců titulu, podařilo plzeňským hráčům odskočit na 16:11.
Po přestávce Karviná zkusila zabrat a ze stavu 13:21 dokázala ještě snížit na 17:21. Ale to bylo víceméně všechno. Domácí si vzali oddechový čas, zpevnili obranu a v útoku udrželi nervy. Snahu obhájců titulu odrazili a poslali sérii do pátého zápasu, která rozhodne o tom, jestli Karviná získá třetí titul za sebou.
Střelecky se dařilo zejména Danielu Bláhovi, který k výhře pomohl osmi brankami. Jakub Douda přidal šest zásahů, stejnou bilanci měl nejlepší střelec hostů Ilja Blyzňuk.
Čtvrtý zápas finále play–off extraligy házenkářů
Talent tým Plzeňského kraje – Karviná 31:24 (16:11)
Nejvíce branek: Bláha 8, Douda 6/2, T. Nejdl 4 – Blyzňuk 6/2, V. Patzel 4, Užek a Skalický po 3. Stav série: 2:2.