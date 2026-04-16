Los domácího ME: Na české házenkářky číhají Rakušanky, Chorvatky a silné Nizozemky

Los rozhodl. České házenkářky se v prosinci na domácím mistrovství Evropy utkají v základní skupině D s favoritem z Nizozemska, Rakouskem a Chorvatskem. Celou úvodní fázi odehrají svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v Brně.
Česko bude spolupořádat velký házenkářský šampionát poprvé v samostatné historii a od roku 1990, kdy hostilo mistrovství světa mužů. Jedna ze základních skupin se odehraje v Brně v nové aréně pro více než 12 tisíc diváků. Ženské Euro se premiérově uskuteční v pěti zemích, vedle Česka zavítá i do Rumunska, Slovenska, Turecka a Polska, kde vyvrcholí.
Los rozdělil 24 účastnických zemí do šesti čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy projdou do další fáze turnaje. Tou budou dvě šestičlenné skupiny. Češky by se v případě postupu z úvodní části v Brně představily v Katovicích. Šampionát se uskuteční od 3. do 20. prosince.
„Losování je vždy loterie. Něco si přát můžeme, ale já to moc nemám rád. Jsem rád, že je hotovo a je jasné, které týmy se s námi v základní skupině utkají. Teď už máme v hledáčku tyto tři mančafty. Holandsko je pravděpodobně favorit skupiny, na posledních šampionátech je stále ve špičce,“ řekl kouč Hlavatý.
„Síla obou zbylých týmů se dá dát na stejnou úroveň. Jsou tam děvčata, která hrají Ligu mistryň. Pro nás bude důležité, abychom byli zdraví. Aby každá hráčka byla připravená odevzdat maximum. Los je za námi a tvrdá práce před námi,“ doplnil slovenský trenér.
Češky před losem figurovaly ve druhém ze čtyř výkonnostních košů spolu s Německem, Černou Horou, Polskem, Rumunskem a Španělskem, na které nemohly v základní fázi narazit. Jelikož byly předem umístěny do skupiny D v Brně, nemohly se v úvodu turnaje potkat ani se spolupořadateli Maďarskem, Tureckem a Slovenskem.
Favoritkami skupiny jsou Nizozemky
Z elitního koše se český celek vyhnul medailistům z předchozího Eura a dostal Nizozemsko, které na posledních třech kontinentálních mistrovstvích obsadilo šestou příčku.
Další dva soupeři by měli být pro český celek hratelnější. Rakušanky na minulém evropském šampionátu na domácí půdě obsadily 14. pozici, Chorvatky skončily předloni až devatenácté, v roce 2020 však nečekaně vybojovaly bronz. Zároveň byly nejvýše postaveným týmem z posledního koše.
„Moje přání bylo trochu jiné: Švédsko, Faerské ostrovy a Řecko. Myslím, že skupina je velmi vyrovnaná. Holandsko jednoznačně favorit. Z Rakouska může přijet hodně fanoušků. Chorvatsko v poslední době není na takové výkonnosti, na jaké bylo, ale pořád kvalitní tým,“ uvedl svazový prezident Ondřej Zdráhala.
„Losy pro nás v poslední době nejsou úplně přívětivé, ale uděláme vše pro to, abychom postoupili. Jsem si jistý, že domácí Euro bude skvělý zážitek,“ dodal bývalý reprezentační kapitán.
Na losu se podílela spojka Silvie Polášková, která rozlosovala týmy z třetího koše. „Pro mě to byla velká čest. Byla jsem trochu nervózní, snad to nebylo vidět. Bylo to skvělé, skupina mohla být o trochu lepší. Ale myslím, že se o postup popereme,“ řekla Polášková.
Češky vzhledem k jistotě účasti na šampionátu nemusely absolvovat kvalifikaci. Místo toho poprvé v historii hrály Euro Cup pro elitní reprezentace a ve čtyřčlenné skupině obsadily třetí místo za medailisty z posledního kontinentálního šampionátu Dánskem a Maďarskem.