Slzy štěstí se objevily na tvářích německých házenkářek. O medaile na světovém šampionátu si totiž zahrají po 22 letech, tedy poprvé od roku 2007. V domácím čtvrtfinále v Dortmundu přehrály Brazilky jasně 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo obhájkyně bronzu Dánky.
Němky budou po 22 letech hrát o medaile na MS
Domácí házenkářky měly zápas s Brazílií od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. Tým kolem trenéra Markuse Gaugische na šampionátu ještě neprohrál a má šanci minimálně navázat na bronz z MS 2007. Na posledních dvou světových šampionátech vypadly Němky vždy ve čtvrtfinále. Jejich nejlepším výsledkem na MS je titul z roku 1993.
Co se týká vrcholných turnajů souhrnně, čekání Němek na semifinále je pouze o jeden rok kratší. V roce 2008 totiž skončily na Euru v Severní Makedonii na čtvrtém místě.