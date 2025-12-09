Házená

Němky budou po 22 letech hrát o medaile na MS


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Slzy štěstí se objevily na tvářích německých házenkářek. O medaile na světovém šampionátu si totiž zahrají po 22 letech, tedy poprvé od roku 2007. V domácím čtvrtfinále v Dortmundu přehrály Brazilky jasně 30:23. Jejich dalším soupeřem budou buď úřadující šampionky z Francie, nebo obhájkyně bronzu Dánky.

Domácí házenkářky měly zápas s Brazílií od začátku pod kontrolou a ani jednou neprohrávaly. Tým kolem trenéra Markuse Gaugische na šampionátu ještě neprohrál a má šanci minimálně navázat na bronz z MS 2007. Na posledních dvou světových šampionátech vypadly Němky vždy ve čtvrtfinále. Jejich nejlepším výsledkem na MS je titul z roku 1993.

1 minuta
Německé házenkářky jsou prvními semifinalistkami MS
Co se týká vrcholných turnajů souhrnně, čekání Němek na semifinále je pouze o jeden rok kratší. V roce 2008 totiž skončily na Euru v Severní Makedonii na čtvrtém místě.

92 minut
Záznam utkání Německo – Brazílie
