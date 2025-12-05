Olympijské vítězky na MS české házenkářky nešetřily

Vysokou porážku utrpěly na mistrovstvím světa české házenkářky. Ty ve druhém ze tří utkání osmifinálové skupiny na mistrovství světa podlehly 14:37 olympijským vítězkám z Norska. Největší favoritky na zlato rozhodly zápas v Dortmundu už v prvním poločase, který vyhrály 18:8. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého už v předchozím průběhu šampionátu ztratily naději na postup do čtvrtfinále, v závěrečném zápase se v neděli utkají s Jižní Koreou.
Národní tým utrpěl od Norska podobně vysoký debakl jako na konci září na přípravném turnaji v Chebu, kde úřadujícím evropským šampionkám podlehl 15:37. Češky naposledy daly v jednom utkání tak málo branek před čtyřmi lety na mistrovství světa při porážce 14:29 od Dánska.
Národní tým má na turnaji bilanci čtyř proher a jediného vítězství nad outsiderem Kubou. Proti Korejkám bude bojovat o to, aby ve své šestičlenné osmifinálové skupině neskončil poslední. Na předchozím světovém šampionátu ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnaly maximum od rozdělení federace.
Z reprezentace kvůli zranění v předchozím prohraném zápase s Angolou vypadla gólmanská jednička Sabrina Novotná, do nominace místo ní trenéři zařadili Michaelu Malou. Poprvé na turnaji dostala šanci Marie Poláková a mimo sestavu tentokrát zůstala Markéta Šustáčková.
Český tým dal první dvě branky v utkání, ale pak už na norské favoritky nestačil. Seveřanky šňůrou pěti gólů otočily stav a už v úvodním dějství si vypracovaly dvouciferný náskok. Češkám se na konci poločasu přestalo dařit v útoku a po změně stran už byly proti soupeřově urostlé defenzivě bezradné.
Od stavu 9:19 inkasovaly desetkrát po sobě a v 41. minutě prohrávaly již propastným rozdílem 20 branek. Za druhý poločas se Češky prosadily jen šestkrát, z toho polovinu gólů daly až v posledních osmi minutách.
„Myslím si, že v prvním poločase jsme ukázali to, co jsme chtěli hrát. Stav 8:18 byl asi na nějaké hranici našich možností. Hrozně se pereme v útoku v té spojkové řadě se soupeřem. Nevyhrávali jsme souboje jeden na jednoho v útoku ani v obraně,“ řekl v nahrávce pro média Čurda.
„Myslím, že do druhého poločasu jsme je trošku naštvali. Takže do toho Norky šláply ještě víc a tím pádem ten výsledek dopadl tímhle způsobem. Myslím, že hráčky bojovaly, snažily se, nechaly na hřišti všechno. Věřím, že se oklepeme a v posledním zápase uděláme vše pro to, abychom se s turnajem rozloučili vítězně,“ dodal Čurda.
Norky i pátý zápas na turnaji ovládly dvouciferným rozdílem a potvrdily, že se po předloňském stříbru mocně touží vrátit na pomyslný světový trůn. Seveřanky už mají jistý postup do vyřazovacích bojů spolu s Brazílií, Dánskem, Maďarskem a spolupořadatelem Německem. Český tým prohrál devátý z posledních 10 zápasů.
Utkání osmifinálové skupiny MS házenkářek
Česko – Norsko 14:37 (8:18)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá – Kordovská 1, Pejšová, Poláková 1, Desortová 2/2, J. Franková, Smetková 2, A. Franková 3, Vávrová, Holečková, Zachová 2/1, Kafka Malá, K. Kubálková, Jestříbková 2, Cholevová 1.