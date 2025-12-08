Házená

Nizozemky domácí kulisa pobídla k výhře nad Francií


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

K senzačnímu výkonu dohnala domácí reprezentační výběr zaplněná rotterdamská aréna. Nizozemky na závěr osmifinálové skupiny III přehrály úřadující šampionky z Francie 26:23, a do čtvrtfinále tak nastoupí z prvního místa. Přímé přenosy z vrcholícího mistrovství světa sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.

Šesté vítězství ze šesti možných Nizozemky vybojovaly po vyrovnaném výsledku 26:23. Ve středu tak nastoupí proti Maďarkám, zatímco Francouzky se utkají s Dánskem, bronzovým týmem z posledních dvou šampionátů a dosud neporaženým celkem.

86 minut
Záznam utkání Francie – Nizozemsko
Zdroj: ČT sport

Stoprocentní bilanci mají na letošním turnaji i házenkářky Německa, které rozehrají čtvrtfinálové klání v úterý proti Brazilkám. Zbývající dvojici tvoří Černá Hora a Norky, s nimiž v neděli zakončily své působení na šampionátu české reprezentantky. S bilancí dvou výher a čtyř porážek by měly obsadit 18. místo ze 32 účastníků.

Souboj posledních ve skupině III prohrály i přes vylepšený druhý poločas 29:30 hráčky Tuniska. Polsko přehrálo Rakousko 35:30.

Související články

Házenkářky zdolaly na závěr MS Koreu 32:28

7. 12. 2025

Házenkářky zdolaly na závěr MS Koreu 32:28

Černá Hora jasně přehrála Srbsko a zajistila si účast ve čtvrtfinále

6. 12. 2025

Černá Hora jasně přehrála Srbsko a zajistila si účast ve čtvrtfinále
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.