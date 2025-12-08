K senzačnímu výkonu dohnala domácí reprezentační výběr zaplněná rotterdamská aréna. Nizozemky na závěr osmifinálové skupiny III přehrály úřadující šampionky z Francie 26:23, a do čtvrtfinále tak nastoupí z prvního místa. Přímé přenosy z vrcholícího mistrovství světa sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Nizozemky domácí kulisa pobídla k výhře nad Francií
Šesté vítězství ze šesti možných Nizozemky vybojovaly po vyrovnaném výsledku 26:23. Ve středu tak nastoupí proti Maďarkám, zatímco Francouzky se utkají s Dánskem, bronzovým týmem z posledních dvou šampionátů a dosud neporaženým celkem.
Stoprocentní bilanci mají na letošním turnaji i házenkářky Německa, které rozehrají čtvrtfinálové klání v úterý proti Brazilkám. Zbývající dvojici tvoří Černá Hora a Norky, s nimiž v neděli zakončily své působení na šampionátu české reprezentantky. S bilancí dvou výher a čtyř porážek by měly obsadit 18. místo ze 32 účastníků.
Souboj posledních ve skupině III prohrály i přes vylepšený druhý poločas 29:30 hráčky Tuniska. Polsko přehrálo Rakousko 35:30.