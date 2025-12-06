Černá Hora překvapivě jasně porazila Srbsko v zápase mistrovství světa v házené. Navrch měla již od počátku utkání, a to především díky brankářce Armelle Kelly Attingreové. Nakonec vyhrála 33:17. Navíc poté, co Španělsko podlehlo 25:29 domácímu Německu, si zajistila postup do čtvrtfinále.
Černá Hora jasně přehrála Srbsko a zajistila si účast ve čtvrtfinále
Srbky od začátku propadávaly v útoku, kde se jim nedařilo najít cestu přes skvěle chytající Armelle Kelly Attingreovou. Po osmi minutách hry tak prohrávaly 0:5. Poté se zlepšily a více soupeřkám odskočit nepovolily. Po poločase tak prohrávaly o čtyři branky 9:13.
Avšak ve druhé půli se ještě více zdůraznil rozdíl mezi oběma týmy a Černá Hora vykročila jasně za vítězstvím. Postupně si vytvářela stále větší náskok a nakonec Srbsko převálcovala 33:17. Devíti body k výhře přispěla Dijana Trivičová. Neztratila se ani Matea Pletikosičová, která proměnila sedm ze sedmi pokusů.
Černá Hora se tak udržela ve hře o čtvrtfinále, a naopak Srbsko vyřadila z turnaje. Zároveň ale na definitivní rozhodnutí o postupu musela čekat na výsledek Španělska, které nastoupilo proti doposud stoprocentnímu domácímu Německu.
Německo zůstává stoprocentní
Španělky proti favoritkám nehodlaly lehce přijít o šanci na proklouznutí mezi nejlepší osmičku turnaje. I přesto Němky, které navíc hnalo publikum v Dortmundu, ukázaly v prvním poločase kvalitu a vytvořily si vedení 13:10.
Rozhodujícím momentem utkání se stal úvod druhé půle. Do ní Němky naskočily výrazně lépe, nedovolily Španělkám přes pět minut skórovat a samy naopak čtyřikrát dostaly míč do sítě.
Španělky ještě zdramatizovaly závěr, kdy se dotáhly na rozdíl tří bodů. Němky si však výhru sebrat nenechaly a Španělsko porazily 29:25 a do čtvrtfinále postoupily bez prohry z prvního místa ve skupině. Naopak jejich soupeřky se s turnajem loučí na úkor Černé Hory, která slaví postup do další fáze.
Postupuje i Francie a Nizozemsko
Účast ve čtvrtfinále šampionátu si s předstihem zajistila i Francie. Ta přidala čtvrté vítězství ve skupině proti Argentině 29:17 a o nejlepší dvě místa ve skupině již nemůže přijít. Naopak Argentina čeká na první výhru v hlavní fázi turnaje.
Argentina doplácela hlavně na nízkou úspěšnost ve střelbě, která vyšplhala pouze těsně nad čtyřicet procent. Naopak Francouzky proměnily více než dvě třetiny všech svých pokusů a to se ukázalo být rozhodujícím rozdílem.
Skupina s Francií poznala před závěrečnými utkáními i druhého postupujícího. Nizozemsko si poradilo s Polskem 33:22 a také zatím neprohrálo. V posledním zápase ve skupině se tak utká s Francií o první místo a lepší pozici do čtvrtfinále.