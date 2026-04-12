Házená

Plzeň vyhrála doma druhý zápas a sérii s Duklou srovnala na 1:1


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play-off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze. Ve druhé semifinálové sérii se večer odehraje druhé utkání mezi Zubřím a mistrovskou Karvinou, která první zápas vyhrála 36:33.

Plzeň sice v prvním poločase nabrala až tříbrankovou ztrátu, ale ještě do přestávky dokázala srovnat. V úvodu druhé části se Dukla ještě naposledy ujala vedení, pak ale zápas ovládli domácí.

Nejlepším střelcem byl s osmi brankami domácí Tomáš Nejdl. Za Duklu, která usiluje o první finálovou účast od zisku titulu v sezoně 2016/17, dal šest gólů Jonáš Josef.

Od 18 hodin je na programu také duel druhé semifinálové série mezi Zubřím a mistrovskou Karvinou, která první zápas vyhrála 36:33.

Semifinále play-off házenkářské extraligy mužů – 2. zápasy:

Talent tým Plzeňského kraje – Dukla Praha 31:26 (15:15)

Nejvíce branek: Nejdl 8, Baumruk 5/4, Douda 4 – Josef 6, Březina 5, Sviták 4/3. Stav série: 1:1.

18:00 Karviná – Zubří.

O 5. až 8. místo – úvodní utkání:

16:30 Frýdek-Místek – Lovosice.

Přečtěte si

Dukla v prvním semifinále extraligy házenkářů porazila Plzeň 32:26

10. 4. 2026

Dukla v prvním semifinále extraligy házenkářů porazila Plzeň 32:26

Zubří zdolalo Lovce a v semifinále se utká s Karvinou

8. 4. 2026

Zubří zdolalo Lovce a v semifinále se utká s Karvinou
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.