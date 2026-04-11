České házenkářky nestačily na Maďarky a ve skupině Euro Cupu skončily třetí

České házenkářky prohrály na závěr Euro Cupu v Maďarsku 22:30. Ve čtyřčlenné skupině skončily třetí a do Final Four nepostoupily. Nejlepší českou střelkyní byla stejně jako ve čtvrtek proti Dánsku Eliška Desortová, která skórovala sedmkrát. V říjnu Češky také podlehly Maďarkám, a to výsledkem 20:31.
Český tým zakončil účinkování v Euro Cupu s bilancí čtyř porážek a dvou vítězství, která si připsal proti outsiderovi z Turecka. Před duelem s Maďarskem měl ještě teoretickou šanci na druhé místo a postup mezi čtveřici nejlepších celků poháru, k tomu ale potřeboval bronzové medailistky z posledního Eura porazit aspoň o 12 branek.
Trenéři Tomáš Hlavatý s Danielem Čurdou udělali několik změn v sestavě oproti čtvrtečnímu domácímu duelu s Dánskem, kterému jejich svěřenkyně v Praze podlehly 20:30. Stejně jako před dvěma dny se střelecky dařilo Desortové a dobrou „mušku“ měla i Veronika Holečková, autorka šesti gólů.
Maďarky nicméně od úvodu diktovaly tempo a v zápase ani jednou neprohrávaly. V průběhu první půle sérií šesti branek odskočily do vedení 15:9, český tým ale před přestávkou zabral a ztrátu snížil o polovinu.
Po změně stran se hostující celek po trefě Julie Frankové přiblížil na dva góly, víc ale už zápas nezdramatizoval. Maďarky ihned zareagovaly šňůrou sedmi branek a získaly rozhodující náskok. Favoritky vedly před závěrem dokonce o 12 branek, Češky nicméně ještě dokázaly snížit. Uhrály tak lepší výsledek než v říjnu, kdy doma Maďarkám podlehly 20:31.
Maďarsko – Česko 30:22 (16:13)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá – Pejšová 1, Šustáčková 1, Poláková, Desortová 7, Kuxová, J. Franková 1, Smetková 5, A. Franková, Holečková 6, Zachová, Kafka Malá 1, A. Kubálková, K. Kubálková.
Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 8, Kuczoraová 6. Rozhodčí: Jovčev, Jončev (oba Bulh.). Vyloučení: 5:4. Sedmimetrové hody: 3/2 – 6/4.
Češky se poprvé představily v Euro Cupu díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na mistrovství Evropy na konci roku a nemusely absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990. Los šampionátu se uskuteční v příštím týdnu.
„Byl to velmi bojovný zápas. Maďarsko má obrovskou kvalitu, ale my jsme se soustředili hlavně na sebe. Byly tam momenty, kdy jsme je dost přitlačili, hlavně v prvním poločase. Ale hraje se 60 minut, celkově jsme prohráli o osm gólů. V druhém poločase jsme hledali různé formace, nevycházelo nám to. Dělali jsme chyby a Maďarky nám daly z protiútoku góly,“ řekl kouč Hlavatý.
„Myslím ale, že herní projev byl dobrý, bojovný. Prohraný zápas nikdy nesplní moje očekávání, musíme být konzistentnější, pokud chceme takovýhle tým porazit. Hráli jsme teď proti dvěma extrémně dobrým týmům, musíme dobré věci předvádět celých 60 minut,“ doplnil slovenský trenér.
