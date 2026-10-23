Házenkářky v generálce na Euro zdolaly Švýcarsko

První ze dvou skalpů už mají na svém kontě. České házenkářky si v přípravě na domácí mistrovství Evropy poradily 27:22 se švýcarským výběrem. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého zlepšeným výkonem po změně stran. Nedělní odvetu se Švýcarskem sehrají české reprezentantky již za zavřenými dveřmi.
Souboj dvou účastníků prosincového šampionátu byl zpočátku velmi vyrovnaný. Švýcarky v 17. minutě odskočily do tříbrankového vedení, Češkám se ale ještě do přestávky povedlo dotáhnout stav. V posledních sekundách první půle srovnala Poláková na 14:14.
Ani vstup do druhého poločasu domácím favoritkám nevyšel a Švýcarky znovu získaly dvougólový náskok. Češky však v polovině druhého dějství srovnaly a pak sérií několika branek odskočily do rozhodujícího vedení 24:20.
Byť se hostující tým ještě dotáhl na rozdíl dvou tref, závěr už více zdramatizovat nedokázal. Skóre sekundu před koncem uzavřela přesným pokusem přes celé hřiště do prázdné branky nejlepší střelkyně Jeřábková, která se nedávno vrátila do reprezentace po mateřství.
„Předvedli jsme ubojovaný výkon, fakt jsme neskutečně chtěli. Rozhodla obrana, dostali jsme jen 22 gólů. V takových zápasech je velmi důležité, že když se nám někdy nedařilo a nějaké čisté šance jsme nedali, tak jsme byli schopni to držet obranou. To byl klíč k vítězství. V druhé polovině první i druhé půle jsme byli lepším týmem,“ řekl v nahrávce pro média Hlavatý.
K závěrečnému kempu před šampionátem se český tým sejde 19. listopadu v Brně. Původně měl v plánu za měsíc ještě jedno přípravné utkání těsně před mistrovstvím, ale z něj sešlo.
Do závěrečného turnaje vstoupí Češky 4. prosince zápasem s Nizozemskem, v základní skupině se pak utkají ještě s Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky. Šampionát bude pořádat pětice zemí, Česko bude velkou akci hostit po 36 letech a poprvé v samostatné historii.