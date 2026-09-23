Češky vstoupily do turnaje O štít města Chebu porážkou s Norkami

Turnaj čtyř zemí O štít města Chebu začaly české házenkářky nezdarem, norskému „béčku“ podlehly 30:38. Přímý přenos utkání Česko – Polsko sledujte na ČT sport Plus v pátek od 18:00, duel Česko – Slovinsko v neděli od 15:00.
Český tým pod vedením trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého začal v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Reprezentantky nastoupily k prvnímu zápasu od dubna a po téměř dvou letech přivítaly zpět jednu z hlavních opor Markétu Jeřábkovou. Elitní střelkyně v poslední době chyběla kvůli mateřství.
Češky daly první gól, od té doby ale dominoval norský tým. V první půli zaznamenal sérii čtyř branek a odskočil do vedení 11:5. Po změně stran domácí výběr dokázal srovnat na 23:23, závěr ale znovu jednoznačně patřil severskému soupeři. Norky, které budou na nadcházejícím Euru obhajovat zlato, přitom do Chebu přivezly rezervní tým, „áčko“ čeká vyvrcholení Euro Cupu.
„Myslím, že jsme měli dobré momenty hlavně v útočné fázi. Ale bohužel jsme 38 branek dostali, to je příliš mnoho. Nebyli jsme si schopni poradit s obranou pivota. Byl tam moment, kdy jsme se pěkně zvedli a dotáhli se, ale bohužel pár nevynucených chyb vrátilo soupeře na koně,“ řekl Hlavatý.
Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu
Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu
Česko – Norsko B 30:38 (16:19)
Sestava Česka: Wizurová, M. Malá – Königová 1, Březinová 1, Pejšová, Vostárková 3, Poláková 2, J. Franková, Smetková 3, A. Franková 1, Holečková 1, Zachová 1, Jeřábková 6, Kafka Malá 3, Jestříbková, Cholevová 8.
Nejvíce branek Norska: Sveleová Solbergová 9. Rozhodčí: Bareš, Háza (oba ČR). Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/4. Vyloučení: 2:3. Diváci: 211.
Polsko – Slovinsko 28:29 (16:14)