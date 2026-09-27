České házenkářky v Chebu prohrály se Slovinskem

České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji čtyř zemí O štít města Chebu nepotvrdily roli mírných favoritek a Slovinsku podlehly 25:29. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji účastníků prosincového mistrovství Evropy v úvodu vedly 4:1, po nerozhodném prvním poločase jim ale vůbec nevyšlo druhé dějství. Tradiční přípravnou akci na západě Čech zakončily s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek na třetím místě.
Národní tým na úvod turnaje podlehl ve středu B-týmu Norska, v pátek ale zvítězil nad Polskem a na dobrý výkon chtěl navázat i proti dalšímu účastníkovi zimního Eura Slovinsku. Češky začaly aktivně a v sedmé minutě vedly 4:1.
V prvních 10 minutách domácí výběr inkasoval jediný gól, Slovinky ale sérií tří branek rychle srovnaly na 4:4. Do konce úvodního dějství se pak týmy střídaly ve vedení a do kabin se šlo za nerozhodného skóre 11:11.
Druhé dějství se českému celku nepovedlo. V úvodu sice několikrát vedl, ale od stavu 17:17 inkasoval třikrát po sobě. Klíčová pasáž mezi 40. a 50. minutou domácím nevyšla a Slovinky získaly rozhodující náskok. Českému týmu nestačilo k vítězství ani sedm branek nejlepší střelkyně Charlotte Cholevové.
„V prvním poločase jsme ještě byli vyrovnaným soupeřem. V druhém poločase jsme bohužel udělali více technických chyb, útok nám tentokrát prostě nefungoval. Nebyli jsme na dobré úrovni, i co se týká střelby. Celkově výkon na vítězství nebyl, soupeř si zasloužil vyhrát,“ řekl v nahrávce pro média Hlavatý.
Reprezentace v Chebu zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Před Eurem se tým sejde ještě v druhé polovině října, kdy v Mostě odehraje přípravné utkání se Švýcarskem. Od 19. listopadu už se reprezentace bude chystat v Brně, kde 4. prosince vstoupí do čtyřčlenné skupiny D proti Nizozemsku.
„Myslím, že celý turnaj pro nás byl velmi dobrý. Tohle jsou soupeři, s kterými se budeme utkávat hlavně na Euru. Chtěli jsme vyhrát minimálně dva zápasy, nepodařilo se. Máme na čem pracovat, ukázalo nám to chyby a jedeme dál,“ doplnil Hlavatý.
Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu
Přípravný turnaj házenkářek O štít města Chebu
Česko – Slovinsko 25:29 (11:11)
Nejvíce branek: Cholevová 7/2, Jeřábková 4, Vostárková 3 – Ljepojaová 7/2.
Sestava Česka: Novotná, Wizurová – Březinová, Pejšová, Vostárková, J. Franková, Smetková, Holečková, Zachová, Jeřábková, Pazderová, Kafka Malá, A. Kubálková, K. Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Rozhodčí: Hanák, Pavlíček (oba Česko). Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/4. Vyloučení: 2:0.
Polsko – Norsko B 32:30 (17:13)