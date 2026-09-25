Napodruhé úspěšnější. Házenkářky v Chebu porazily Polsko

České házenkářky v druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu porazily Polsko 27:25 a po úvodní prohře s B-týmem Norska si připsaly první vítězství v sezoně. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy po celý zápas dominovaly a ani jednou neprohrávaly. Sedmkrát skórovala Markéta Jeřábková.
Oproti úvodnímu duelu udělali čeští trenéři čtyři změny v sestavě. Do branky se postavila gólmanská jednička Novotná a v úvodu naprosto excelovala, poprvé inkasovala až po deseti minutách. To už její tým vedl 3:0. Polky se pak začaly ve skóre dotahovat a ve 22. minutě vyrovnaly na 8:8.
Do kabin šel český celek v poločase s těsným náskokem 10:9 a po změně stran si udržoval dvou až třígólové vedení. V 56. minutě se znovu prosadila aktivní Jeřábková, která se vrátila do reprezentace po mateřské pauze. Domácí výběr odskočil na rozdíl 24:19 a bylo definitivně rozhodnuto, v samém závěru už Polky jen snížily.
V neděli český tým zakončí turnaj proti Slovinsku. Reprezentace v Chebu zahájila závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno.