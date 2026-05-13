Házená

Házenkářky Kynžvartu jsou prvními finalistkami


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Stejně jako v minulém ročníku se házenkářky Kynžvartu poperou o zlaté medaile. Rozhodly o tom ve třetím semifinálovém utkání s Pískem, kde zvítězily po vyrovnaném průběhu 29:27. Ve finále vyzvou lepšího z dvojice mistrovský Most a pražská Slavie.

Kynžvart začal sérii s Pískem dominantní výhrou před deseti dny 41:25, ale v sobotu se radovaly Jihočešky (34:28). Tentokrát měly svěřenkyně trenéra Petera Sabadky průběh ve své režii, od stavu 10:10 předvedly pětibodovou šňůru, kterou už Písek do konce zápasu nesmazal. Nepomohlo mu ani 12 branek kanonýrky Ivety Korešové.

Nejlepší střelkyní domácích byla Veronika Vávrová, jež skórovala desetkrát, z toho dala sedm branek ze sedmičky. Před dvěma lety si Kynžvart zahrál o titul s Mostem a získal stříbro, minulou sezonu zakončil bronzem.

