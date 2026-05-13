Soupeř z nejtěžších. Čeští házenkáři chtějí v play-off o MS zaskočit Francii

Čeští házenkáři domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátů jsou jasným outsiderem, jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš nicméně věří, že mohou překvapit. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma, naopak schází jiná z opor Dominik Solák.
České mužstvo se utkalo s Francií v lednu na mistrovství Evropy, kde favoritovi podlehlo vysoko 28:42. Výběr země galského kohouta naposledy porazilo v roce 2008, od té doby prohrálo sedm vzájemných zápasů.
„Soupeř je samozřejmě moc těžký. Dostali jsme toho úplně nejtěžšího ze všech kandidátů, je to pro nás náročný úkol. Budeme se snažit navázat na výkony z posledních dvou zápasů na mistrovství Evropy, kde jsme hráli s velkou energií, odvážně. Pokusíme se o to i ve středu. Musíme hrát útočně a navázat na předchozí práci,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš, který vede reprezentaci spolu s Michalem Brůnou.
Francouzi dlouhodobě patří k absolutní špičce, byť poslední turnaje jim nevyšly. Na lednovém mistrovství Evropy skončili sedmí, bez medaile zůstali i na minulých olympijských hrách. Na předchozím světovém šampionátu získali bronz, s šesti prvenstvími jsou historicky nejúspěšnější zemí. Poslední velké zlato vybojovali předloni v lednu na Euru.
„Francie je špičkový tým, fanoušci házené se mají na co těšit. Pokusíme se s obrovskou energií a nadšením vrhnout do zápasu, aby si to diváci užili. Třeba se nám povede Francii zaskočit a výsledek bude příznivější než proti Chorvatsku,“ připomněl Kubeš dvě loňské porážky s jiným z favoritů v evropské kvalifikaci.
Klíma zpět, ze hry Solák nebo Patzel
Do českého týmu se po dvou letech vrací kanonýr Klíma, jenž zápolil se zdravotními problémy. „Po sérii zranění, která Matěj měl, jsme moc rádi, že se k nám připojí. Moc chtěl přijet na tento sraz. Chvíli potrvá, než se dostane do našeho systému. Je to ale kvalitní hráč, jeden z profilů české házené,“ podotkl Kubeš.
Několik hráčů naopak trenéři kvůli zranění postrádají, vedle opory Soláka chybí třeba Vojtěch Patzel. „Omluvenek máme spoustu, je to výrazný zásah do týmu. Bohužel to tentokrát trefilo všechny tři fáze naší hry – v bráně, obraně i útoku. Sám jsem zvědavý, jak se s tím popereme,“ doplnil Kubeš.
Zápas v Brně začne ve středu ve 20:00, odveta je na programu v neděli v Orleans. Český tým bude usilovat o druhou účast na mistrovství světa po sobě, loni v lednu na předchozím šampionátu obsadil 19. místo.