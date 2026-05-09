Házená

Plzeň zastavila Karvinou a po třech letech se vrátila na házenkářský trůn


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve finále play-off házenkářské extraligy dokonala Plzeň velkolepý obrat a slaví devátý český titul. Talent tým vyhrál v Karviné 29:28 a otočil sérii z 0:2 na 3:2 na zápasy. V posledním utkání přitom Západočeši prohrávali až o pět gólů.

Karviné nepomohlo ani sedm branek nejlepšího střelce utkání Ilji Blyzňuka, který odehrál poslední zápas za Baník před přestupem do Francie. Na opačné straně se Tomáš Nejdl trefil šestkrát, o jeden gól méně dal Jakub Douda.

Baník v bouřlivé atmosféře vedl po prvním poločase 18:14, jenže po změně stran Plzeň i díky hře bez brankáře vyrovnala na 23:23. Poté se oba týmy střídaly ve skórování, Talent šel poprvé do vedení za stavu 25:25 a jako první odskočil do drobného trháku.

Domácím se zranil loučící se Patrik Fulnek a kapitána Jana Užeka trápily křeče, přesto se dotáhli na 28:28. Na gól Dominika Skopára už ale během zbývající minuty a půl Baník odpovědět nedokázal.

Karviná s Plzní se o titul přetahují od sezony 2017/2018. Baník se od té doby radoval čtyřikrát, na zlatý hattrick ale nedosáhl. Svěřenci trenéra Petra Štochla, kteří v základní části obsadili druhé místo za Karvinou, se na trůn vrátili po dvou stříbrech.

