Házenkářky nestačily na Dánky, polovinu z dvaceti branek zařídila Desortová

Po špatné první půli a pouhých sedmi brankách přišlo rapidní zlepšení ve druhém poločase. České házenkářky senzační výhru nad favorizovanými Dánkami v Euro Cupu nepřidaly a prohrály v Praze 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s bronzovými olympijskými medailistkami už v první půli, kterou prohrály 7:17. Nezvykle hned polovinu českých gólů dala nejlepší střelkyně duelu Eliška Desortová.
Národní tým má před sobotním závěrečným utkáním skupiny v Maďarsku už jen teoretickou naději na postup. Utkání nabídne program ČT sport od 17:50.
Český celek si v poháru pro týmy, které již mají jistou účast na mistrovství Evropy a nemusejí hrát kvalifikaci, připsal třetí porážku z dosavadních pěti duelů. Jediná dvě vítězství zaznamenal na začátku března proti outsiderovi z Turecka. Na finálový turnaj projdou první dva celky z obou čtyřčlenných skupin. Česko ztrácí dva body na druhé Maďarsko. Vzhledem k vysoké porážce 20:31 z října by k postupu v sobotu muselo na hřišti velkého favorita zvítězit nejméně o 12 branek.
Český tým při dubnovém srazu postrádá několik opor, na poslední chvíli vypadla kvůli zranění i gólmanská jednička Novotná. Domácí celek měl ale potíže především v ofenzivě. Za první poločas zapsal jen sedm branek a v jedné z pasáží zhruba 17 minut neskóroval. Dánky toho sérií devíti gólů využily k vysokému vedení 14:3.
Po přestávce se nicméně český tým výrazně zlepšil. Trenéři při útocích naordinovali hru bez brankářky a jejich svěřenkyně se najednou začaly v ofenzivě prosazovat. Češky po změně stran daly téměř dvojnásobný počet branek a v druhém poločase dokázaly s vysokým favoritem remizovat. Prohrály tak menším rozdílem než v úvodním vzájemném duelu ve skupině v říjnu, kdy Dánky doma zvítězily 41:25.
Češky poprvé hrají Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na mistrovství Evropy na konci roku a nemusejí hrát kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990.
Euro Cup házenkářek – skupina 2:
Euro Cup házenkářek – skupina 2:
Česko – Dánsko 20:30 (7:17)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá – Königová 1, Schreibmeierová, Pejšová 2, Šustáčková 1, Poláková 1, Desortová 10, Kuxová, J. Franková, Smetková 1, A. Franková, Holečková 3, Zachová 1, Kafka Malá, Kubálková.
Nejvíce branek Dánska: K. Jörgensenová a Scaglioneová obě 6, Friisová 5. Rozhodčí: Jerlecki, Labun (oba Pol.). Bez vyloučení. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/2. Diváci: 1503.