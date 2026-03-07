Házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, prosadily se mladé hráčky

Cíl splnit úlohu favoritek a vyzkoušet nové mladé reprezentantky se povedl. České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny doma ve Zlíně 36:24. Osmi góly se znovu blýskla nejlepší střelkyně utkání Eliška Desortová. Jediným negativem je zranění opory Kamily Kordovské, která si vykloubila rameno.
Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy mají v poháru, který hrají již kvalifikované týmy na mistrovství Evropy, po čtyřech duelech na kontě čtyři body.
V říjnu v úvodních dvou zápasech Euro Cupu Češky podlehly favorizovaným celkům Dánska a Maďarska. Po vítězství nad Tureckem se národní výběr v neúplné tabulce bodově dotáhl na druhé místo a stále má teoretickou naději na postup do finálového turnaje, kam projdou první dva celky. Skupinová fáze vyvrcholí v dubnu, kdy Češky nejprve přivítají Dánsko a poté se představí v Maďarsku.
Euro Cupu se poprvé účastní osm zemí. Češky poprvé hrají pohár pro elitní reprezentace díky tomu, že mají jako spolupořadatel již jistou účast na evropském šampionátu na konci roku a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.
Český tým ve Zlíně nezachytil začátek a rychle prohrával 2:5. Trenéři už v úvodní čtvrthodině sáhli ke změně mezi tyčemi, gólmanskou jedničku Novotnou vystřídala Wizurová. Vysoký favorit zabral, v 21. minutě poprvé v utkání vedl a do přestávky si vytvořil pětibrankový náskok 17:12.
„Myslím, že na začátku jsme byli trošku nervózní a neproměnili jsme nějaké příležitosti. Turkyně hrály trpělivě a vyhrávaly souboje jedna na jednu. Byli jsme malinko v křeči, ale v druhé polovině první půle jsme to dokázali otočit. Skvěle jsme bránili, velmi dobře chytala Patricie Wizurová,“ řekl Čurda.
Po změně stran už Češky před téměř dvěma tisícovkami diváků zápas zcela kontrolovaly. V 50. minutě po akci střídající Kovářové poprvé v utkání odskočily do dvouciferného náskoku (29:19) a závěr si již užily. Osmou branku přidala Desortová a vyrovnala tak svůj střelecký výkon ze středečního utkání.
„Máme hodně mladý tým, jsme velmi rádi, že se všech 16 hráček objevilo na hřišti. Je skvělé, že sbírají zkušenosti na mezinárodní úrovni. V přechodové fázi jsme byli zbrklí, na tom musíme zapracovat. Budeme to trénovat směrem k dalšímu zápasu s Dánskem,“ uvedl Čurda.
Češkám vyšly první duely od prosincového mistrovství světa. Ve dvojzápase navázaly na zářijové vítězství nad Tureckem, outsidera tehdy na přípravném turnaji v Chebu porazily 32:25. Soupeřky potvrdily aktuální výsledkové trápení a připsaly si osmnáctou porážku z posledních 19 utkání.
Utkání skupiny 2 Euro Cupu házenkářek ve Zlíně
Česko – Turecko 36:24 (17:12)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová – Königová 1, Schreibmeierová 4, Kordovská, Pejšová, Šustáčková 1, Poláková 2, Desortová 8/2, Smetková 3/1, Vávrová 2, Holečková 5, Zachová 5, Kovářová 1, Kubálková 4, Jestříbková.
Nejvíce branek Turecka: Gokdemirová 6, Tügelová 6/4. Rozhodčí: Stancuová (Rum.), Pepeová (It.). Sedmimetrové hody: 4/3 – 5/4. Vyloučení: 1:4. Diváci: 1980.