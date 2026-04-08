Házená

Házenkářky zkusí na závěr Euro Cupu zaskočit favoritky


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

České házenkářky čekají poslední dva zápasy skupiny Euro Cupu, poháru pro týmy, které již mají jistou účast na mistrovství Evropy a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého přivítají v Praze Dánsko a následně se představí v Maďarsku proti dalšímu medailistovi z minulého šampionátu. Češky stále neztratily teoretickou naději na postup do Final Four, potřebovaly by ale k němu zaskočit velké favoritky. Přímý přenos utkání s Dánskem sledujte ve čtvrtek od 17:20 na ČT sport a ČT sport Plus.

Národní tým má po čtyřech z šesti kol skupiny 2 na třetím místě čtyři body stejně jako druhé Maďarsko, s nímž ale na podzim doma vysoko prohrál. Jediná dvě vítězství si dosud připsal na začátku března nad Tureckem.

Tabulku vede již s jistotou postupu dosud stoprocentní Dánsko. Na finálový turnaj projdou první dva celky z obou čtyřčlenných skupin.

Češky poprvé hrají Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na ME na konci roku a nemusejí hrát kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990.

„Euro Cup je pro nás skvělou konfrontací. Dánsko a Maďarsko jsou elitní a kvalitní týmy patřící ke světové špičce. Tuhle kvalitu soupeřů vítáme, je to pro nás příprava na prosincový domácí šampionát, kterým vrcholí rok 2026,“ uvedli na svazovém webu trenéři.

Nahrávám video
Házenkářky se připravují na závěrečný dvojzápas Euro Cupu
Zdroj: ČT sport

Jejich svěřenkyně v prvních vzájemných zápasech medailistům z minulého Eura vysoko podlehly. Se stříbrným Dánskem v říjnu venku utrpěly debakl 25:41 a s bronzovým Maďarskem prohrály 20:31.

„Budeme čerpat ze zápasů, které jsme s oběma soupeři odehráli na podzim. Jejich kvalita je obrovská, budeme se proto hlavně soustředit na detaily v naší hře. Naším cílem je soustředit se na sebe a zlepšovat věci, které nám tolik nefungovaly v předchozích kempech, třeba přesilové hry nebo agresivita v obraně,“ uvedli čeští trenéři.

Po zranění se vracejí do týmu kapitánka Veronika Kafka Malá či Julie Franková, naopak ze zdravotních důvodů tentokrát scházejí jiné opory Charlotte Cholevová a Kamila Kordovská. „Omluvenek je více, na druhou stranu je to příležitost pro jiné hráčky,“ uvedli trenéři.

Přečtěte si také

Házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, prosadily se mladé hráčky

Házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, prosadily se mladé hráčky
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.