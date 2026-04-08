Házenkářky zkusí na závěr Euro Cupu zaskočit favoritky

České házenkářky čekají poslední dva zápasy skupiny Euro Cupu, poháru pro týmy, které již mají jistou účast na mistrovství Evropy a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého přivítají v Praze Dánsko a následně se představí v Maďarsku proti dalšímu medailistovi z minulého šampionátu. Češky stále neztratily teoretickou naději na postup do Final Four, potřebovaly by ale k němu zaskočit velké favoritky. Přímý přenos utkání s Dánskem sledujte ve čtvrtek od 17:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Národní tým má po čtyřech z šesti kol skupiny 2 na třetím místě čtyři body stejně jako druhé Maďarsko, s nímž ale na podzim doma vysoko prohrál. Jediná dvě vítězství si dosud připsal na začátku března nad Tureckem.
Tabulku vede již s jistotou postupu dosud stoprocentní Dánsko. Na finálový turnaj projdou první dva celky z obou čtyřčlenných skupin.
Češky poprvé hrají Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na ME na konci roku a nemusejí hrát kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990.
„Euro Cup je pro nás skvělou konfrontací. Dánsko a Maďarsko jsou elitní a kvalitní týmy patřící ke světové špičce. Tuhle kvalitu soupeřů vítáme, je to pro nás příprava na prosincový domácí šampionát, kterým vrcholí rok 2026,“ uvedli na svazovém webu trenéři.
Jejich svěřenkyně v prvních vzájemných zápasech medailistům z minulého Eura vysoko podlehly. Se stříbrným Dánskem v říjnu venku utrpěly debakl 25:41 a s bronzovým Maďarskem prohrály 20:31.
„Budeme čerpat ze zápasů, které jsme s oběma soupeři odehráli na podzim. Jejich kvalita je obrovská, budeme se proto hlavně soustředit na detaily v naší hře. Naším cílem je soustředit se na sebe a zlepšovat věci, které nám tolik nefungovaly v předchozích kempech, třeba přesilové hry nebo agresivita v obraně,“ uvedli čeští trenéři.
Po zranění se vracejí do týmu kapitánka Veronika Kafka Malá či Julie Franková, naopak ze zdravotních důvodů tentokrát scházejí jiné opory Charlotte Cholevová a Kamila Kordovská. „Omluvenek je více, na druhou stranu je to příležitost pro jiné hráčky,“ uvedli trenéři.