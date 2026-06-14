Mrůzek vyhrál turnaj druhé nejvyšší evropské série

Filip Mrůzek vyhrál v Oberhausu jako druhý český golfista turnaj druhé nejvyšší evropské série Challenge Tour. Čtyřiatřicetiletý hráč napodobil úspěch Ondřeje Liesera z roku 2020.
Mrůzek zvládl čtyři kola Interwetten Open s 18 ranami pod par a zvítězil o jeden úder před Jihoafričanem Louisem Albertsem. Další český golfista Jiří Zuska obsadil 17. místo se ztrátou osmi ran.
Před posledním kolem se Mrůzek dělil o vedení s Peruáncem Juliánem Péricem, ale finále pro něj nezačalo dobře. Hned na první jamce zahrál bogey. V dalším průběhu už nechyboval, připsal si pět birdie a mohl se radovat ze životního úspěchu. Jeho dosavadním nejlepším výsledkem na HotelPlanner Tour bylo čtvrté místo na loňském domácím turnaji na Kaskádě.
Lieser v listopadu 2020 vybojoval historické vítězství ve španělském Cádizu. Následně senzačně ovládl i finálový turnaj Challenge Tour na Mallorce a získal plnou hrací kartu na European Tour.
Výsledky turnaje golfové Challenge Tour v Oberhausu
Výsledky turnaje golfové Challenge Tour v Oberhausu
1. Mrůzek (ČR) 258 (65+65+63+65), 2. Albertse (JAR) 259 (62+68+65+64), 3. Brooks 260 (66+63+67+64) a Bawden (oba Angl.) 260 (67+62+66+65), ...17. Zuska (ČR) 266 (65+66+68+67).