Kousková si připsala v Rabatu nejlepší výsledek v sezoně, skončila šestá

Golfistka Sára Kousková se umístila šestá na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a slaví nejlepší výsledek v sezoně. Aktuální česká jednička v dnešním finálovém kole pokořila stejně jako v pátek o čtyři rány normu hřiště a měla celkové skóre -8. Zvítězila Kanaďanka Anna Huangová s výsledkem -14.
Šestadvacetiletá Kousková, jež má z elitního evropského okruhu dva tituly, byla dosud v sezoně nejlépe desátá minulý týden v Hamburku. Dnes dokázala pětkrát skórovat a chybovala jen na 14. jamce, kde zaznamenala bogey. V konečném pořadí se posunula o šest pozic.
„Jsem spokojená primárně s tím, že jsem byla na hřišti klidná. Tentokrát se nám to povedlo do hry přenést ve všech třech kolech, z čehož mám asi největší radost,“ uvedla Kousková. „Moc si cením toho, že hra byla velmi stabilní, zahrála jsem za celý turnaj jen tři bogey. Z toho jsem dvakrát poslala míček do vody driverem na čtrnáctce, což je snad jediná kaňka tohoto turnaje. Lepší výsledek mohlo přinést jen přesnější putování, greeny se mi tady první dva dny nečetly zrovna nejlépe.“
Pochvalovala si také, že jí navzdory úmornému vedru nedošly síly. „Byla jsem po Německu trochu unavená, takže jsme si na to dávali extra pozor a jsem ráda, že se to projevilo na hřišti. Poslední dva výsledky ukazují, že vydržet a být trpělivý dává smysl. Rozhodně nebudeme chtít nic měnit v Évianu, kam se ohromně těším. Věřím, že dobrá hra bude pokračovat i tam,“ dodala před turnajem ve Francii, kde před rokem získala první titul na Ladies European Tour.
Stejný výsledek jako v pátečním druhém kole zaznamenala v Maroku i druhá česká golfistka ve finále Kristýna Napoleaová, která opět zahrála tři rány nad par. Se skóre +4 obsadila 60. místo.
Další čtyři Češky v Rabatu neprošly pátečním cutem. Klára Davidson Spilková, jež si na turnaji Lalla Meryem Cup připsala v roce 2017 první ze dvou triumfů na LET, obsadila 73. místo s výsledkem +4. Lucie Váchová zapsala skóre o dvě rány vyšší a skončila na 91. místě. O další ránu víc měly Tereza Melecká a Patricie Macková, které se podělily o 100. pozici.