Golf

Kordová získala na US Open čtvrtý titul z majoru


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní dva majory sezony vyhrála jako první golfistka od roku 2013, kdy to dokázala Pak In-pe z Koreje.

Česká amatérka Veronika Kedroňová, která si start vybojovala v kvalifikaci, neprošla při premiéře na golfovém majoru cutem. Od postupu do víkendových kol ji dělilo pět ran a se skóre +9 byla klasifikována na 113. místě.

Sedmadvacetiletá Američanka Kordová, která vloni skončila na US Open druhá, zahrála rozhodující birdie na 17. jamce a ujala se vedení o jednu ránu před trojicí soupeřek.

Na osmnáctce pak uhájila po druhém puttu se štěstím par a zvítězila se skóre -8. O druhé místo se s odstupem jedné rány podělily Gaby Lópezová z Mexika a Angličanka Charley Hullová.

Dcera českého tenisty Petra Kordy po loňském roce bez vítězství pokračuje ve vydařeném vstupu do sezony. V prvních sedmi startech slavila tři vítězství a přidala tři druhá místa.

Přečtěte si také

Kousková si připsala v Rabatu nejlepší výsledek v sezoně, skončila šestá

23. 5. 2026

Kousková si připsala v Rabatu nejlepší výsledek v sezoně, skončila šestá
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.