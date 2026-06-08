Kordová získala na US Open čtvrtý titul z majoru

Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Ženská světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship. Úvodní dva majory sezony vyhrála jako první golfistka od roku 2013, kdy to dokázala Pak In-pe z Koreje.
Česká amatérka Veronika Kedroňová, která si start vybojovala v kvalifikaci, neprošla při premiéře na golfovém majoru cutem. Od postupu do víkendových kol ji dělilo pět ran a se skóre +9 byla klasifikována na 113. místě.
Sedmadvacetiletá Američanka Kordová, která vloni skončila na US Open druhá, zahrála rozhodující birdie na 17. jamce a ujala se vedení o jednu ránu před trojicí soupeřek.
Na osmnáctce pak uhájila po druhém puttu se štěstím par a zvítězila se skóre -8. O druhé místo se s odstupem jedné rány podělily Gaby Lópezová z Mexika a Angličanka Charley Hullová.
Dcera českého tenisty Petra Kordy po loňském roce bez vítězství pokračuje ve vydařeném vstupu do sezony. V prvních sedmi startech slavila tři vítězství a přidala tři druhá místa.