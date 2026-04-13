McIlroy obhájil titul na Masters, vyhrál o jednu ránu před Schefflerem

Rory McIlroy jako čtvrtý hráč v historii obhájil titul na Masters. První major sezony v Augustě vyhrál golfista ze Severního Irska o jednu ránu před domácím Scottiem Schefflerem.
Šestatřicetiletý McIlroy ovládl šestý major v kariéře. Před ním titul na Masters obhájily pouze legendy Jack Nicklaus (1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a naposledy Tiger Woods (2001 a 2002).
„Nechce se mi věřit, že nejdřív jsem na vítězství čekal 17 let a pak tady vyhraju dvakrát za sebou,“ řekl McIlroy, který loni na Masters získal poslední chybějící titul z majoru a zkompletoval kariérní grandslam.
„Teď mi navíc určitě nehrozí ztráta motivace jako po loňském vítězství. Nechci tady říkat nějaká čísla, ale tahle výhra je jen část mé cesty. Pořád mám cíle, na které chci dosáhnout,“ dodal McIlroy.
V Augustě byl od prvního kola v čele a v polovině turnaje měl McIlroy dokonce rekordní náskok šesti ran, který ale neudržel a do závěrečného kola vstupoval se skórem 205 ran stejně jako Američan Cameron Young. Ten nakonec obsadil dělené třetí místo.
„Musel jsem potom ještě bojovat. Kdybych ztratil náskok šesti ran a nevyhrál tady, to by byla hodně hořká pilulka,“ prohlásil McIlroy, který v Augustě zaokrouhlil počet titulů z okruhu PGA na třicet.
García se v úvodu posledního kola připravil o důležitou hůl
Vzteklou reakcí na druhé jamce si bývalý šampion Španěl Sergio Garcia výrazně zkomplikoval závěr úvodního golfového majoru sezony. Po nepovedeném úderu rozmlátil driver, a protože ho podle pravidel nemohl vyměnit, musel si na dalších 16 jamkách vystačit se zbývajícími holemi. Ve ztížených podmínkách García zahrál v neděli tři rány nad par a obsadil 52. místo.
Od vedení turnaje dostal vítěz Masters z roku 2017 varování. Na otázku, jak se mu hrálo bez hole používané při odpalu, odpověděl lakonicky. „Bylo to o hodně lehčí. Celou dobu jsem si bral trojku dřevo. Nemusel jsem nic vybírat,“ řekl agentuře Reuters. Jak dlouho se v něm hromadil vztek? „Průběžně celý rok. Nejsem na to hrdý, ale občas se to stane,“ konstatoval bývalý druhý hráč světa.
Od triumfu v Augustě před devíti lety vyhrál už jen jeden turnaj PGA Tour a ani na Masters se mu nedaří. „Hraju špatně,“ uvedl šestačtyřicetiletý golfista k příčině svých nezdarů. Doplňující dotaz, proč tomu tak je, rozvedl v podobném duchu. „Hraju špatné údery. Když se vám to nedaří, nemůžete tady skórovat. Je to hrozně jednoduché,“ řekl García, jenž zaostal o 20 úderů za vítězem.
Výsledky golfového turnaje Masters (par 72, dotace 21 milionů dolarů):
Výsledky golfového turnaje Masters (par 72, dotace 21 milionů dolarů):
1. McIlroy (Sev. Ir.) 276 (67+65+73+71), 2. Scheffler 277 (70+74+65+68), 3. Henley 278 (73+71+66+68), Young (všichni USA) 278 (73+67+65+73), Rose 278 (70+69+69+70) a Hatton (oba Angl.) 278 (74+66+72+66), 7. Burns 279 (67+71+68+73) a Morikawa (oba USA) 279 (74+69+68+68).
