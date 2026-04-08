Favoritem Masters je Scheffler, titul obhajuje McIlroy

Na prvním golfovém turnaji kategorie major v sezoně obhajuje v americké Augustě titul světová dvojka Rory McIlroy ze Severního Irska. Největším favoritem 90. ročníku Masters je domácí Scottie Scheffler, suverénní lídr žebříčku PGA. Masters Par 3 Contest sledujte na ČT sport Plus od 20:00, turnaj Masters pak od čtvrtka do neděle.
McIlroy loni v Augustě jako šestý golfista v historii zkompletoval sbírku všech majorů. „Minulý rok jsem hrál agresivně a byl jsem odměněný. To je dobrá lekce, nesmím polevit. Věřím, že letos můžu získat další zelené sako,“ připomněl McIlroy slavnou trofej pro vítěze Masters.
Šestatřicetiletý golfista po vítězství na Masters nebyl na zbývajících třech majorech příliš výrazný. Jen na závěrečném British Open obsadil dělené sedmé místo.
Největším turnajům loni kraloval Scheffler, který ovládl British Open a PGA Championship. Na Masters byl čtvrtý, turnaj v Augustě vyhrál v letech 2022 a 2024. „Je skvělé být zpátky, mám to tady opravdu rád. Předpověď počasí vypadá výborně, měli bychom vidět dobrý golf. Už se nemůžu dočkat,“ uvedl Scheffler.
Poprvé od roku 1994 se na Masters nepředstaví ani Tiger Woods, ani Phil Mickelson, obě hrající legendy přerušily kariéru. Pětinásobný vítěz turnaje Woods se chce léčit po automobilové nehodě, trojnásobný šampion Mickelson se stáhl do ústraní z osobních důvodů. Ve startovní listině mezi 91 golfisty naopak nechybějí dva nejvýše postavení hráči organizace LIV Jon Rahm a Bryson DeChambeau.
Vítěz patnácti majorů a dlouholetá světová jednička Woods se během kariéry podrobil několika operacím zad a loni v březnu si přetrhl achilovku. Nicméně ke golfu se chtěl vrátit a uvažoval o účasti na Masters.
Golfový žebříček k 6. dubnu (v závorce předchozí umístění)
Muži:
1. (1.) Scheffler (USA) 15,10, 2. (2.) McIlroy (Sev. Ir.) 8,06, 3. (3.) Young (USA) 5,30, 4. (4.) Fleetwood (Angl.) 5,23, 5. (13.) Spaun (USA) 5,00, 6. (5.) M. Fitzpatrick (Angl.) 4,97, 7. (8.) Morikawa 4,76, 8. (11.) MacIntyre (Skot.) 4,76, 9. (7.) Rose (Angl.) 4,73, 10. (6.) Schauffele (USA) 4,70, ... 695. (686.) Hrubý 0,15, 734. (732.) Mrůzek (oba ČR) 0,14.
Ženy:
1. (1.) Tchitikulová (Thaj.) 10,50, 2. (2.) Kordová (USA) 9,22, 3. (3.) Kim Hjo-ču (Korea) 6,79, 4. (4.) Hullová (Angl.) 5,56, 5. (5.) Leeová (Austr.) 5,32, 6. (6.) Jamašitaová (Jap.) 5,29, 7. (7.) Koová (N. Zél.) 5,10, 8. (8.) Greenová (Austr.) 4,53, 9. (9.) Woadová (Angl.) 4,22, 10. (10.) Kim Si-jong (Korea) 4,16, ... 169. (167.) Kousková 0,63, 347. (341.) Davidson Spilková 0,28, 377. (371.) Melichová 0,25, 388. (384.) Macková (všechny ČR) 0,24.