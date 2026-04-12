McIlroy přišel o náskok. Před posledním kolem Masters vede společně s Youngem

Rory McIlroy před posledním kolem Masters přišel o náskok šesti ran, který držel po polovině golfového turnaje. Na stejné skóre se dotáhl Cameron Young, který bude do závěrečného dne vstupovat z vedoucí pozice společně s obhájcem triumfu. Oba hrají jedenáct ran pod par hřiště.
„Dneska mi to moc nešlo. Přitom to bylo hratelné a hodně kluků to zvládlo,“ citovala agentura Reuters McIlroye, který se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.
McIlroy zaváhal hned v úvodu třetího kola, kdy si připsal bogey. Největší ztráta však přišla na jedenácté jamce, kdy jeho druhá rána po odskoku skončila ve vodní překážce. McIlroy už pak zvládl dohrát pouze do double bogey.
Celkově prošel třetím kolem za 73 ran, tedy jednu nad par hřiště. Nezvládl tak navázat na výkony z prvních dvou kol, kde ve čtvrtek zahrál 67 ran a v pátek tento výsledek ještě o dvě rány vylepšil. Celkově drží skóre -11, neboli 205 ran.
„Pořád jsem na děleném prvním místě, ale jestli chci pomýšlet na vítězství, musím zahrát mnohem lépe,“ přidal McIlroy, jenž zatím na majorech získal pět titulů. Celkem na okruhu PGA ovládl 29 turnajů.
Na McIlroye se dotáhl po skvělém výkonu Cameron Young. I on se musel potýkat se zásahem míčku do vody na patnácté jamce. Ovšem zvládl zmírnit ztrátu pouze na jedinou ránu. Kromě toho však v kole zaznamenal osm birdie a zahrál tak výkon 65 ran. Před posledním kolem dělí vedoucí pozici, a to i přesto, že před sobotou na ni ztrácel osm ran.
Young bude usilovat o třetí titul v kariéře. Poprvé uspěl vloni v Greensboro a letos už ovládl prestižní turnaj The Players Championship, kterému se přezdívá pátý major.
„Na tiskové konferenci jsem říkal, že tady chci být ve hře i v závěru posledního kola. Teď jsem tady a víc bych si nemohl přát,“ uvedl Young. „Je mi ale jasné, že Rory bude obrovský favorit, a to i pro fanoušky u hřiště,“ dodal.
Stále se ve hře drží i Sam Burns, který hraje skóre -10 a ztrácí tak jedinou ránu na vedoucí duo. Šanci má i čtvrtý Shane Lowry, který má na skórkartě zapsáno -9. Třetí kolo navíc ozdobil hole-in-one na šesté jamce. Na Masters se mu to povedlo podruhé, což ještě nikdo před tím nedokázal. V Augustě ho poprvé předvedl v roce 2016.
Jamku na jeden úder navíc zahrál na druhém turnaji za sebou, povedlo se mu to i v březnu v Houstonu. „S tímhle nikdy nepočítáte a vždycky je těžké tomu uvěřit. Ale všichni víme, že mnohem důležitější bude, jak dopadnu v posledním kole,“ řekl Lowry.
Výsledky golfového turnaje Masters
1. McIlroy (Sev. Ir.) 205 (67+65+73) a Young 205 (73+67+65), 3. Burns (oba USA) 206 (67+71+68), 4. Lowry (Ir.) 207 (70+69+68), 5. Day (Austr.) 208 (69+71+68) a Rose (Angl.) 208 (70+69+69).