Golf

Kousková poprvé na majoru projde cutem


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Postup do víkendových finálových kol si ve druhém kole majoru Evian Championship ve Francii zajistila Sára Kousková. Zahrála čtyři rány pod par, projít cutem se jí na turnajích nejvyšší kategorie podařilo poprvé.

Sedmadvacetiletá golfistja měla po čtvrtečním úvodním kole skóre +1. V pátek na hřišti v Évian-les-Bains nad Ženevským jezerem, kde loni ovládla svůj první turnaj Ladies European Tour, zahrála šest birdie a dvě bogey. Součet -3 ji posunul z 69. místa v průběžném pořadí až na začátek třetí desítky, kolo skončí večer.

Kousková měla z výsledku velkou radost. „Myslím, že to byla spousta skvělého golfu, který jsme tady zatím předvedli. Dneska tam napadal i solidní počet berdíků, těším se na víkend,“ uvedla. „Úplně nejdůležitější bylo přijet sem odpočatá. Na Jabru (turnaj LET) jsem přijela unavenější, než bych chtěla, tady v Évianu je to hodně důležité a teď se to povedlo,“ dodala nejlepší česká golfistka současnosti.

Loni Kousková na Evian Championship nezvládla první kolo, v němž měla skóre +10, a cutem neprošla. To se jí nepodařilo ani na dalším majoru British Open.

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