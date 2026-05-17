Místo útoku na titul desáté místo. Kouskové se závěr German Masters nevydařil

Sáře Kouskové se finálové kolo na turnaji v Hamburku nevydařilo a místo útoku na třetí titul z evropského okruhu LET obsadila desátou příčku. Šestadvacetiletá česká jednička, která po třech dnech držela druhé místo, odehrála v neděli na German Masters nejhorší ze čtyř kol, normu hřiště překročila o čtyři rány a s celkovým skóre -4 se propadla pořadím. Vyhrála Němka Leonie Harmová s výkonem o šest ran lepším.
Kouskové se ve finále nedařilo hned od začátku. Na druhé, tříparové jamce zapsala double bogey, o jednu ránu pak překročila normu na trojce. Později pak připsala ještě další dvě bogey a druhé double bogey na 13. jamce, skórovat dokázala jen třikrát. Oproti pátku, kdy se blýskla kolem na 66 ran, dnes potřebovala o 11 úderů víc.
„Kdyby mi to někdo řekl před turnajem (že budu v desítce), tak bych byla šťastná, ale tím, že jsem byla blízko a celý turnaj vypadal skvěle rozjetě, tak mě to dneska trošku mrzí,“ přiznala Kousková.
„Ale budu se snažit vzít si z toho jenom pozitiva. Chtěli jsme klepnout na nějaký dobrý výsledek a Top Ten je super, je to nejlepší výsledek v této sezoně. Z toho mám radost, i ze hry jako takové. Bohužel dneska se tam smíchalo dohromady málo štěstí s nějakými chybami a horšími rozhodnutími. Ale myslím si, že to přebolí,“ řekla.
Další Češka z původně rekordní devítičlenné sestavy Tereza Melecká se díky finálovému kolu -2 vyšvihla na 20. pozici.
Patricie Macková naopak klesla na 25. místo, Kristýna Napoleaová, jež zdejší turnaj v roce 2023 vyhrála, skončila na 60. příčce. Tereza Zapletal Koželuhová dnes potřebovala dokonce 83 ran a propadla se na předposlední, 63. místo.
Cutem v Hamburku neprošly Klára Davidson Spilková, Lucie Váchová, Jana Melichová a amatérka Anna Ludvová. Devět českých hráček na zahraničním turnaji nejvyššího ženského evropského okruhu překonalo maximum z Mauricia, kde před dvěma týdny startovalo sedm golfistek.