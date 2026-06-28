V Berouně vládla golfistkám Finka Komulainenová, Kousková byla dvacátá

Turnaj Tipsport Czech Ladies Open v Berouně řešil až tříčlenný rozstřel, v němž byla nejúspěšnější finská golfistka Noora Komulainenová. Pro ní to byl první triumf na elitním evropském okruhu Ladies European Tour. Nejlepší z českých hráček byla Sára Kousková, které nevyšlo sobotní druhé kolo, ale po nedělním výborném výkonu skončila dvacátá.
Komulainenová předvedla v Berouně fantastický finiš. Na posledních čtyřech jamkách zahrála v neděli birdie a se skóre –18 se dotáhla na vedoucí duo Justice Bosiová, Lisa Petterssonová.
V rozstřelu na pětiparové osmnáctce pak znovu o jednu ránu pokořila normu, Australanka Bosiová i Švédka Petterssonová, která vedla už po sobotě, potřebovaly pět úderů.
Kousková v neděli dala zapomenout na sobotní nevydařený den, v němž zahrála 74 ran a o dvě tak překročila normu hřiště. Tentokrát opět navázala na výborný výkon z pátku a zopakovala 65 ran. Skórovat dokázala na šesti jamkách, na čtyřparové trojce zapsala dokonce eagle a s celkovým skóre -12 poskočila o 30 míst vzhůru.
Závěr se v Berouně příliš nepovedl Janě Melichové. Vítězka turnaje z roku 2022 byla po dvou dnech nejlepší z Češek na jedenáctém místě, poslední kolo ale zahrála 71 ran a se skóre –10 klesla na 36. příčku. Lucie Váchová a Patricie Macková se s bilancí –8 podělily o 43. místo a Tereza Zapletal Koželuhová se propadla na 61. pozici (-4).