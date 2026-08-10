Hraju nejlépe v životě, ale na olympiádu je ještě co šperkovat, ví Kousková

Sára Kousková v posledních týdnech odehrála čtyři silně obsazené turnaje. Pokaždé prošla cutem a na British Open, kde se na závěr blýskla nejlepším výkonem dne, konečným 12. místem výrazně vylepšila tuzemské maximum na majorech. A i když podle svých slov nyní hraje nejlepší golf v životě, cílem zůstávají olympijské hry v Los Angeles.
„V posledních pár týdnech je to asi nejlepší golf, který jsem kdy v životě hrála. A je to přesně to, pro co jsme pracovali,“ míní Kousková. „Jsem ráda, že máme ještě nějaký čas do olympiády, abychom mohli hru vyšperkovat úplně nejlépe. Ale samozřejmě je úžasné zjištění, že člověk v té konkurenci opravdu může obstát,“ doplnila sedmadvacetiletá hráčka.
Zatímco loni v létě na stejných čtyřech turnajích ani jednou neprošla cutem, letos se pokaždé probojovala do závěrečných kol. Na červencovém majoru v Évianu skončila v šesté desítce, na Scottish Open obsadila 31. místo. Po úspěchu na British Open byla na turnaji Ladies European Tour v Londýně i díky dalšímu vydařenému závěrečnému kolu o víkendu šestnáctá.
„Chtěli jsme se připravit na léto trošku lépe než v minulém roce, kdy jsem poprvé startovala na majorech a rovnou na obou evropských. A to léto se nám tím, že turnajů bylo hodně a že jsem byla trošku unavená, úplně nepovedlo. Letos to asi nemohlo dopadnout lépe,“ řekla Kousková.
Rodačka z Karlových Varů se vrátila i k závěrečnému kolu na British Open, kde předvedla osm birdie a nakrátko se vyšvihla až na druhou příčku. Skvělou bilanci si mírně pokazila na závěrečných dvou jamkách, kdy se musela dostávat z bunkeru. „Věděla jsem, že nijak lépe už se ty jamky většinou zahrát nedaly a že jsme nesli výborné skóre. Samozřejmě konec byl smolný a určitě mi červík v hlavě bude vrtat ještě dlouho,“ prohlásila.
Větší sebevědomí a lepší cit pro vítr
„Největší změna je v tom, jak se moje hra za ten rok vyvinula celkově. Nejenom z hlediska strategie, ale i toho, jak kvalitní jsou rány napříč všemi aspekty hry. Takže to asi byl přirozený vývoj. Osobně si nejvíce cením zvýšeného sebevědomí a vnímání hry ve větru,“ uvedla Kousková s odkazem na specifické větrné podmínky na britských ostrovech.
Zatím není rozhodnutá, zda má do budoucna zkoušet více turnajů okruhu LPGA, nebo zůstat na Ladies European Tour, odkud se dá rovněž dostat na majory. Ještě více hodlá zapracovat na celkovém zklidnění a byla by ráda, kdyby ji na turnajích doprovázel širší tým než jen caddie, manažer a partner v jedné osobě Jakub Mejzlík. Jejich hlavním cílem zůstává i nadále olympiáda v Los Angeles, kam se kvalifikuje 60 golfistek podle redukovaného světového žebříčku.
„Doufám, že olympiáda bude snazší v tom, že už si člověk to svoje poprvé takzvaně odbyl a že už to bude moci být spíš o výkonu než o tom všem ostatním,“ řekla 55. hráčka olympijského turnaje v Paříži, která se v novém vydání žebříčku posunula na 144. místo.
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