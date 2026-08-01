Kousková na majoru British Open útočí na české maximum

Sára Kousková odehrála třetí kolo majoru British Open v paru hřiště v klubu Royal Lytham & St Annes a polepšila si o dvacet příček na dělené 35. místo. Útočí tak na překonání českého maxima z turnajů nejvyšší kategorie. Celkově má skóre +4. Před nedělním finišem je v čele s náskokem tří ran Američanka Yealimi Nohová.
Po emotivním pátečním závěru, kdy si zajistila postup do víkendových kol až díky birdie na 18. jamce, začínala Kousková hned v ranním flightu a po pestrém průběhu zapsala 71 ran. Bilanci měla sedmadvacetiletá profesionálka neobvyklou: šest birdie, šest bogey a šest parů.
„Bylo to dneska hodně nahoru dolů. Začátek byl trochu divoký, trefila jsem až moc bunkerů, ale i tak mám pocit, že moje hra byla vlastně hodně solidní. Po včerejším pozdním dohrávání a dnešním brzkém startu to nebylo úplně jednoduché, ale jsem ráda, že jsem se z toho dokázala vždycky nějak vyhrabat a nakonec dohrávala v paru,“ komentovala.
British Open hraje Kousková podruhé, loni při premiéře cutem neprošla. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship a ve Francii nakonec obsadila 57. místo. Českým maximem na turnajích nejvyšší kategorie je 50. příčka Kláry Davidson Spilkové z British Open v roce 2018.
Turnaj s dotací deset milionů dolarů vede Nohová se skóre -7, za ní následuje s odstupem tří ran pět soupeřek. Mezi nimi je i Korejka Rju He-nan, která ovládla předchozí dva majory PGA Championship a Evian Championship. Jednička světového žebříčku Nelly Kordová z USA ztrácí s výsledkem +1 na děleném 16. místě na vedoucí Nohovou již osm ran.