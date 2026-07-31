Kousková poslední ranou prošla cutem na British Open

Golfistka Sára Kousková díky birdie na poslední 18. jamce druhého kola postoupila do finálových bojů na majoru British Open. Česká jednička se v pátek oproti čtvrtku zlepšila o osm ran, zahrála dva údery pod par a se skóre +4 je společně s dalšími 13 hráčkami na 55. místě.
Kousková v prvním kole překročila normu hřiště klubu Royal Lytham & St Annes o šest ran a dělila se o 128. pozici. V pátek sice už na druhé jamce zahrála bogey, ale pak už nechybovala a díky dvěma birdie se dostala do hry o cut. Až do poslední jamky patřilo sedmadvacetileté české hráčce první místo pod čarou, závěrečnou čtyřparovou osmnáctku však zvládla na tři údery a zajistila si pokračování v turnaji.
British Open hraje Kousková podruhé, loni při premiéře cutem neprošla. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship a ve Francii nakonec obsadila 57. místo. Českým maximem na turnajích nejvyšší kategorie je 50. příčka Kláry Davidson Spilkové z British Open v roce 2018.
Turnaj s dotací deset milionů dolarů vede v polovině Rju He-nan, která po triumfech na PGA Championship a Evian Championship útočí na třetí vítězný major za sebou. Korejská hvězda má skóre -7, o jednu ránu za ní je Japonka Šiho Kuwakiová. O třetí místo se s výkonem -5 průběžně dělí světová dvojka Džíno Tchitikulová z Thajska usilující o první triumf na majoru a Američanka Yealimi Nohová.
Jednička žebříčku Nelly Kordová z USA, jež vyhrála první dva letošní majory, ztrácí na děleném 14. místě na vedoucí Rju He-nan šest ran.