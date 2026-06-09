Změny pravidel na MS: Přísnější postihy, větší pravomoci VAR i postupový klíč

Nejen rozšíření celkového počtu týmů a s tím i spojené navýšení odehraných zápasů a postupová matematika, ale i nově platná pravidla přináší nadcházející mistrovství světa ve fotbale, které v USA, Kanadě a Mexiku startuje již tento čtvrtek. Nově si týmy budou muset dávat pozor například při střídání či rozehrávce, častější využití slibuje i systém VAR. Do postupů ze základní skupiny naopak promluví i vzájemné zápasy.
Již začátkem roku FIFA představila upravená pravidla, která nyní na světovém šampionátu také odzkouší. Některá mají za úkol zrychlit hru a zamezit cílenému zdržování. Mezi nimi je zahrnutá například striktní doba 10 sekund, během níž hráči musí vystřídat. Pokud za toto období střídající hráč neodejde za nejbližší postranní čáru, bude jeho tým dohrávat v oslabení. V minulosti na to již doplatil Island, který v generálce s Japonskem na základě nového trestu inkasoval v oslabení i rozhodující branku a utkání tak prohrál.
Další urychlení si FIFA slibuje od povinné minutové pauzy za postranní čárou pro každého, kdo se na hřišti nechá ošetřit, či si jejich zranění vyžádá zastavení hry. Chce tak zabránit případnému simulování a taktickému zdržování hry. Stejné pravidlo platí například v Premier League, kde je však povinná pauza poloviční. Výjimku dostanou brankáři a situace, při nichž dojde ke srážce. V takovém případě ale hráči nesmí odejít směrem k lavičce pro pokyny od trenéra, nově musí zůstat na svých místech.
Taktické zdržování by měl nově zamezit i pětisekundový restart hry. Pokud rozhodčí uzná, že hráč záměrně otálí s rozehrávkou míče při vhazování nebo odkopu od brány, zahájí viditelné odpočítávání pěti sekund se zdviženou rukou. Jestliže hráč do té doby nerozehraje, tým přichází o míč. V případě brankáře dokonce soupeř dostane výhodu rohového kopu.
„Je to hodně nepříjemné. Upřímně nevím, jak těch pět sekund na výkop od brány bude fungovat v praxi. Ještě jsme na to tolik netrénovali. Uvidíme, jak moc to rozhodčí budou dodržovat,“ okomentoval novinku český gólman Lukáš Horníček.
Přísnější trest přijde i v případě přímé konfrontace hráčů navzájem i směrem k sudím. Aby se předcházelo vulgárním či rasistickým výrokům, za zakrytí pusy rukou dostanou hráči automaticky červenou kartu. Vyloučit lze i hráče, který na protest proti verdiktu opustí hrací plochu. FIFA tak reaguje na pravidlo komise IFAB, kdy podobný scénář nastal ve finále mistrovství Afriky.
Větší možnosti v posuzování zákroků budou mít i videorozhodčí, kteří nově mohou do hry zasáhnout v případě dalších 3 situací: při červené kartě v důsledku zjevně nesprávně udělené druhé žluté karty, při záměně osob a v případě zjevně chybně nařízených rohových kopů i faulů. Poloautomatické technologie navíc urychlí vyhodnocování ofsajdů, které rozhodčí obdrží rovnou do sluchátek.
Čeští reprezentanti si některá pravidla už odzkoušeli na vlastní kůži v přípravném utkání s Guatemalou, kde vyhráli 3:1. „Osobně jsem nepoznal žádný rozdíl, nebo že by mě to ovlivnilo. Zdá se mi, že se pravidla upravují vždycky před velkými turnaji, a postupem času se to stejně ochuzuje a vytrácí se to. Jestli to prospěje tomu, že se více bude hrát, bude to více atraktivní pro fanouška, tak je to dobře,“ prozradil svůj názor Robin Hranáč.
Nová postupová matematika?
Nadcházející šampionát přinese nejen změnu pravidel samotné hry, ale i formátu turnaje. Následujících 39 dní slibují zatím největší šampionát v historii, což dokazuje nárůst ze 32 týmů na 48. Poprvé se tak celky utkají ve 12 skupinách po čtyřech týmech, kde každá reprezentace odehraje 3 zápasy. První dva celky postoupí automaticky do play-off, zbylých osm míst připadne nejlepším osmi týmům na třetích příčkách.
Bodovací systém zůstává neměnný – za výhru celek získá 3 body, v případě remízy 1. Do konečného pořadí ve skupině však poprvé od roku 2006 promluví vzájemný zápas, poté až celkové skóre. O postupujících ze třetích míst rozhodne minitabulka, v níž se nejlepší týmy určí dle: počtu bodů, brankového rozdílu, počtu vstřelených gólů, fair play a případného žebříčku FIFA.