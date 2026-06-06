České fotbalisty na otevřeném tréninku v Dallasu vítalo vedro a stovky fanoušků

V dusnu a vedru sledovaly stovky fanoušků úvodní otevřený trénink českých fotbalistů v Mansfieldu u Dallasu, kde bude mít mužstvo základnu během mistrovství světa. Dorazil i hokejista tamního týmu hokejové NHL útočník Radek Faksa.
Český celek se v pátek přesunul na základnu do Dallasu z New Yorku, kde o den dříve v generálce na MS porazil Guatemalu 3:1. V sobotu dopoledne poprvé vyrazil do tréninkového centru v Mansfieldu, kde se bude během turnaje připravovat.
Úvodní trénink byl jako tradičně na velkých turnajích celý otevřený pro veřejnost. Do nového komplexu, který byl dokončen teprve před nedávnem, dorazily stovky fanoušků. Přišli se podívat jak cestovatelé, tak i zástupci početné české komunity žijící v Dallasu. Na trénink přijel také útočník Dallasu Stars Faksa.
Když reprezentanti vyběhli na trávník, přivítal je velký potlesk. Chvílemi se ozývalo skandování. Úvodní tréninková jednotka trvala zhruba hodinu a půl, poté se svěřenci trenéra Miroslava Koubka dlouze podepisovali a fotili s fanoušky, jejichž velkou podporu si pochvalovali.
„Lidí přišlo hodně, první trénink se vydařil. Asi nikdo nečekal, že dorazí tolik lidí, takže všechno fajn,“ řekl brankář Matěj Kovář. „Je příjemné, že nás lidé přišli podpořit a zatleskat nám, o to více jsme si to užili. Rozdali jsme i pár podpisů a fotek,“ doplnil záložník Vladimír Darida, v 35 letech nejstarší hráč v české nominaci.
Vzhledem k teplotám přes 30 stupňů Celisa zvolil trenér Miroslav Koubek tréninky brzy dopoledne. „Jestli to tady už na mě dýchlo? Dýchlo na mě hlavně to počasí, když jsem vystoupil z busu. To je nepříjemné. Naštěstí bylo pod mrakem, ale je to mazec. Dusno je hrozné. Měli jsme jen lehoučký trénink, ale člověk se i tak hned brutálně zpotil,“ uvedl obránce Jaroslav Zelený.
Jeho tým bude k jednotlivým zápasům na šampionátu z Dallasu létat. Na základně se budou fotbalisté připravovat až do středy, kdy se přesunou k prvnímu utkání proti Koreji do Guadalajary. Zápas se uskuteční v pátek od 04:00 SELČ. Po úvodním utkání se Češi představí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu A uzavřou soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli.
Fotbalisté Portugalska porazili v přípravě Chile 2:1, Belgie rozdrtila Tunisko
Fotbalisté Portugalska porazili doma v prvním ze dvou přípravných zápasů před MS Chile 2:1. Jeden ze tří hostitelů nadcházejícího turnaje Kanada remizovala v Montrealu s Irskem 1:1. Lépe se jasnými výhrami naladily Belgie, Paraguay a Saúdská Arábie, naopak Haiti podlehlo Peru 1:2.
Za Portugalsko odehrál první poločas kapitán Ronaldo, jehož čeká rekordní šesté MS. Světový rekordman v počtu reprezentačních zápasů (227) i branek (143) jako jediný skóroval na pěti šampionátech.
V závěru úvodního dějství po vzájemné šarvátce dostali červenou kartu Leao s Románem. Po změně stran zařídili výhru domácích střídající Guedes a Fernandes, v nastavení snížil další příchozí hráč z lavičky Cepeda. Tým z Pyrenejského poloostrova prohrál jediný z posledních 12 zápasů a před odletem na MS ho čeká ještě ve středu generálka s Nigérií.
Kanadu, která šampionát uspořádá spolu s USA a Mexikem, poslal do vedení O’Brien vlastním gólem. Po hodině hry neproměnil irský kanonýr Parrott penaltu, z dorážky se ale prosadil Ogbene.
Hostitel závěrečného turnaje natáhl sérii neporazitelnosti na osm zápasů. V úvodu MS jej čeká Bosna a Hercegovina. Irsko v březnovém semifinále play-off o postup na šampionát nestačilo v penaltovém rozstřelu na Česko, které se na šampionát probojovalo po 20 letech a podruhé v samostatné historii.
Belgie před odletem do dějiště turnaje rozdrtila v Bruselu Tunisko 5:0. V první půli se trefil Trossard, po změně stran se prosadili De Ketelaere, De Bruyne a střídající hráči Lukebakio a Raskin. Po druhé brance hráli hosté bez vyloučeného Gharbího.
Rudí ďáblové nenašli přemožitele už 13 zápasů a ideálně se naladili na první utkání na MS proti jiné africké zemi Egyptu. Tunisané vyhráli jediný z posledních sedmi duelů, v úvodu šampionátu je čeká Švédsko.
Poprvé od roku 2010 se na světové vrcholné akci představí Paraguay. Výběr jihoamerické země se naladil na úvodní souboj s USA vítězstvím 4:0 nad Nikaraguou, o které se postarali čtyři různí střelci.
Saúdská Arábie si poradila s Portorikem 3:0 a vyhrála po sérii čtyř porážek. Pod řeckým trenérem Donisem, jenž se mužstva ujal teprve v dubnu, zvítězila na druhý pokus. Ještě před vstupem do turnaje sehraje přípravný zápas se Senegalci.
Haiti v generálce nestačilo na Peru, přestože vedlo. Karibská země se zúčastní MS po 52 letech, nejprve vyzve Skotsko.