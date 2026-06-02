Skupina A: Češi po dvaceti letech, Mexičané zase doma a korejští bojovníci

Česká reprezentace se na mistrovství světa dostala po dvacetiletém půstu a z pozice outsidera se bude snažit překvapit jak domácí Mexiko, které bude pod obrovským tlakem, ale i Jižní Koreu, jež má s vrcholnými turnaji bohaté zkušenosti. Skupinu doplňuje JAR, která přijíždí bez větších očekávání, což může být výhodou.
Mexiko
Mexičané hostí už třetí světový šampionát v historii. Na domácí půdě budou chtít svěřenci Javiera Aguireho vylepšit výsledek z minulého MS v Kataru, kdy ani nepostoupili ze skupiny. A třeba také zlomit nelichotivý rekord – v nejvyšším počtu odehraných zápasů na MS (dosud šedesát), aniž by zvedli nad hlavu trofej pro vítěze.
Historicky nejlepším výsledkem El Tri jsou čtvrtfinále v letech 1970 a 1986, tedy v letech, kdy šampionát sami hostili. Domácí prostředí tak Mexičanům mimořádně sedí a letos je znovu požene dav na nově zrekonstruovaném Aztéckém stadionu. Frenetickou atmosféru zápasu proti domácím v modernizovaném fotbalovém svatostánku pro devadesát tisíc divaků okusí i česká reprezentace.
Aguirre se na lavičku mexické reprezentace vrátil už potřetí a pod jeho vedením je tým opět na vítězné vlně. Triumfoval v Lize národů i Zlatém poháru. Kádr stojí na zkušených hráčích působících v evropských soutěžích: kapitán Edson Álvarez (Fenerbahce) je hlavní postavou zálohy, útočné ambice pak zosobňuje Santiago Giménez (AC Milán), důležitou roli může sehrát také Raúl Jiménez (Fulham).
V nominaci je také čtyřicetiletý brankář Guillermo Ochoa (AEL Limassol), který míří už na svůj šestý světový šampionát. Benjamínkem týmu je teprve 17letý Gilberto Mora. Záložník Tijuany se může stát nejmladším mexickým hráčem v historii světových šampionátů.
Jižní Korea
Bojovníci z Taegeuku se na mistrovství světa představí už po dvanácté, což z nich činí zdaleka nejúspěšnější reprezentaci asijského kontinentu. Jižní Korea hraje na světových šampionátech nepřetržitě už od roku 1986 a jen výběry Brazílie, Německa, Argentiny a Španělska se mohou pochlubit delší nepřetržitou účastí na MS. Navzdory tomu se Jihokorejci zmohli pouze na osm výher z 38 zápasů, což je nejnižší míra úspěšnosti ze všech týmů, které absolvovaly na MS aspoň třicet zápasů.
Nejlepší výsledek zaznamenali v roce 2002, kdy šampionát spolupořádali, a dotáhli to až na čtvrté místo. Před čtyřmi lety v Kataru se loučili po osmifinálové porážce od Brazílie.
Reputací jihokorejského fotbalu od té doby otřásly nejen spory (a fyzická potyčka) hráčů během Asijského poháru v roce 2024, nečekané jmenování a pozdější odchod Jürgena Klinsmanna z pozice hlavního trenéra nebo aféra s ovlivňováním zápasů. Navzdory tomu byla cesta Jihokorejců na letošní šampionát suverénní, v asijské části kvalifikace nenašli přemožitele a z 16 zápasů jedenáctkrát zvítězili a pětkrát remizovali.
Deseti góly k tomu přispěla největší hvězda tamního fotbalu, třiatřicetiletý Son Hung-min. Někdejší hráč Leverkusenu a Tottenhamu se v roce 2020 stal prvním asijským fotbalistou, který v Premier League nastřílel přes padesát branek. Zatímco v Anglii hrál převážně na křídle, v současné době v Los Angeles se přesunul na pozici středového útočníka a pravděpodobně se zde bude pohybovat i nyní na MS. Další možností pro tuto pozici je ve formě hrající O Hjon-kjo z Besiktase.
Do zálohy má trenér Hong Mjong-po k dispozici feyenoordského Hwang In-poma a Pak Sung-hoa hrajícího za Birmingham City. Lídrem obrany nepochybně bude Kim Min-če z Bayernu Mnichov. O pozici gólmanské jedničky budou pravděpodobně bojovat 34letý Jo Hyeon-Woo (Ulsan) a 35letý Kim Sung-kju (Tokio).
Česko
Česká republika se na mistrovství světa vrací po dlouhých dvaceti letech, v roce 2006 skončila nečekaně už ve skupině, což bylo pro tehdy druhý tým rankingu FIFA hořké zklamání. Historie účastí české reprezentace na MS se pojí zejména s Československem, které získalo v roce 1934 a 1962 stříbro.
Po druhém místě v kvalifikační skupině za Chorvatskem poslaly českou reprezentaci do Ameriky až úspěšné penaltové rozstřely s Irskem a Dánskem v baráži. Národní tým si tak vylepšil renomé pokažené hlavně kvalifikační prohrou s Faerskými ostrovy a chováním hráčů vůči fanouškům. Na lavičku po Ivanu Haškovi nastoupil Miroslav Koubek, který rozprostřel kolem týmu klidnější atmosféru.
V jeho konečné nominaci převažují hráči z české ligy, kterých je sedmnáct, devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů. Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek – Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek.
Šestice hráčů se podívá na svůj první velký turnaj za reprezentační A-tým. Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů.
Nejlepším střelcem v nominaci je Patrik Schick s 25 góly, šest z nich vstřelil ve svých sedmi odehraných utkáních na mistrovství Evropy.
Jihoafrická republika
Reprezentace Jihoafrické republiky se představí na světovém šampionátu počtvrté v historii. Hlavním úkolem pro tým „Bafana Bafana“ bude premiérový postup ze skupiny.
Belgický trenér Hugo Broos, který už s předstihem oznámil svůj konec na lavičce po MS, povolal do týmu pět hráčů z evropských soutěží. Při skládání kádru sázel především na hráče, kteří výraznou měrou přispěli k návratu JAR na vrcholný turnaj po 16 letech.
V Evropě působí obránce Ime Okon v druholigovém Hannoveru, Samukele Kabini v norském Molde, záložník Sphephelo Sithole v portugalské Tondele a útočníci Lyle Foster v sestupujícím anglickém Burnley a Thapelo Maseko v kyperském AEL Limassol.
Hned devatenáct hráčů zastupuje domácí soutěž. Devět hráčů v čele s Oswinem Appollisem dodalo reprezentaci mužstvo Orlando Pirates. Appollis v kvalifikaci vstřelil dva góly a připsal si čtyři přihrávky a na jeho ofenzivní schopnosti bude tým spoléhat i nyní. Osmičlenná skupina hráčů se rekrutuje z týmu Mamelodi Sundowns, včetně kapitána a brankářské jedničky Ronwena Williamse.