Ve Španělsku prohrála česká fotbalová reprezentace v Lize národů 1:3, v Praze na Letné tým kouče Santiho Denii zkusí proti mistrům světa získat první body do skupiny 3 elitní Ligy A. Ovšem favorit je jasný. Soupeř, který přijel bez Yamala, Rodriho i nejlepšího střelce Oyarzabala, ještě ve čtyřech zápasech skupiny neztratil ani bod. Český tým nastoupil v brance s Kovářem, s Hložkem v záloze a s Naderim na hrotu. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport i ČT sport Plus.
V zahajovací jedenáctce jsou i obránci Davidové Zima s Juráskem a záložník Lukáš Provod, kteří vynechali minulý sraz ze zdravotních důvodů.
Kvůli trestu za dvě žluté karty schází záložník Michal Sadílek a navrátilec po zranění a bývalý kapitán Tomáš Souček začne jen na lavičce.
Základní sestavy:
Základní sestavy:
Česko: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí, D. Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.