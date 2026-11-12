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ŽIVĚČesko – Španělsko 0:0


12. 11. 2026Aktualizovánopřed 4 mminutami|Zdroj: ČT sport
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ŽIVĚ: Česko – Španělsko
Zdroj: ČT sport

Ve Španělsku prohrála česká fotbalová reprezentace v Lize národů 1:3, v Praze na Letné tým kouče Santiho Denii zkusí proti mistrům světa získat první body do skupiny 3 elitní Ligy A. Ovšem favorit je jasný. Soupeř, který přijel bez Yamala, Rodriho i nejlepšího střelce Oyarzabala, ještě ve čtyřech zápasech skupiny neztratil ani bod. Český tým nastoupil v brance s Kovářem, s Hložkem v záloze a s Naderim na hrotu. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport i ČT sport Plus.

V zahajovací jedenáctce jsou i obránci Davidové Zima s Juráskem a záložník Lukáš Provod, kteří vynechali minulý sraz ze zdravotních důvodů.

Kvůli trestu za dvě žluté karty schází záložník Michal Sadílek a navrátilec po zranění a bývalý kapitán Tomáš Souček začne jen na lavičce.

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Sestřih utkání Španělsko – Česko
Zdroj: ČT sport

Základní sestavy:

Česko: Kovář – Coufal, Zima, Krejčí, D. Jurásek – Červ, Král – Ambros, Hložek, Provod – Naderi.

Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz – Pino, López, Baena – Torres.

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