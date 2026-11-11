Santi odvede u české reprezentace skvělou práci, věří De la Fuente

Veleúspěšný trenér španělské reprezentace Luis de la Fuente si myslí, že se český tým změnil pod vedením jeho krajana Santiho Denii k lepšímu. Věří, že jeho někdejší spolupracovník z mládežnických výběrů odvede v současném angažmá skvělou práci. S úřadujícími mistry světa chce v utkání Ligy národů prodloužit sérii neporazitelnosti. Přímý přenos sledujte ve čtvrtek od 19:30 na ČT sport, úvodní hvizd zazní ve 20:45.
Národní tým na přelomu září a října prohrál na lavičce s Deniou, který v létě po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa nahradil odvolaného Miroslava Koubka, všechny čtyři zápasy. V říjnovém utkání v Oviedu podlehl favorizovaným Španělům 1:3.
„Než jsme zápas vyhráli, stálo nás to hodně sil. Máte velice dobré hráče, také vidím, že pracují jako tým. Jsou tam koncepty, které proti nám (Češi) ukázali. Jejich realizační tým pracuje velmi dobře. Je tam určitá změna, a to k lepšímu. Před vašimi fanoušky nám to budete chtít zkomplikovat a bude to pro nás opravdu obtížné,“ zdůraznil De la Fuente.
S Deniou je v pravidelném kontaktu. „Santi je můj kamarád. Dopoledne jsme spolu mluvili. Jsem moc rád, že se mu daří. A budu rád, když tomu tak bude i nadále. Neříkám to jen jako jeho kamarád. Santiho znám jako profesionála. Hodně jsem se od něj naučil za tu dobu, co jsme spolupracovali ve španělské federaci. Je to skvělý trenér a myslím si, že tu odvede skvělou práci,“ pokračoval pětašedesátiletý Španěl.
Jeho výběr je v čele skupiny A3 o tři body před Anglií, s níž v neděli doma uzavře skupinové boje. „Chceme v Praze zvítězit, protože nevíme, jak dopadne (souběžně hraný) zápas Angličanů s Chorvaty. S Čechy je to opravdu důležité utkání. Musíme do něj jít s tím, že chceme vyhrát, samozřejmě se vší úctou k domácím,“ mínil De La Fuente.
Rekordní série
Tým z Pyrenejského poloostrova nenašel přemožitele po 90 minutách nebo prodloužení 42 utkání. Naposledy Španělsko prohrálo v březnu 2024 v přípravném duelu s Kolumbií.
„Motivací je už jen to, že hrajeme zápas elitní skupiny Ligy národů a bojujeme o první místo s Anglií. V první řadě ale potřebujeme zvítězit nad Českem. Máme ambiciózní mužstvo, chceme mít úspěchy. Nikdy by nás nenapadlo, že budeme mít takovou sérii bez porážky,“ zdůraznil De la Fuente, který v září prodloužil s reprezentací smlouvu do roku 2032.
„Samozřejmě tu sérii chceme natáhnout. Vždycky je důležitá vnitřní motivace každého hráče. Můžu jim klást na srdce různé věci, ale motivaci už v sobě mají automaticky,“ uvedl bývalý trenér Bilbaa či Alavésu.
„La Roja“ se v české metropoli představí bez své největší hvězdy. Devatenáctiletý křídelník Barcelony Lamine Yamal má problémy s kolenem.
„Měl v něm zánět a bylo jasné, že si musí odpočinout. Rozhodl jsem, že sem nepřiletí a že bude spíše odpočívat, abychom pak zjistili, jestli může nastoupit k dalšímu zápasu. Je pro něj lepší zůstat doma a trénovat se svým klubem. Pokud se v pátek ukáže, že může nastoupit, tak proti Anglii nebude chybět,“ podotkl rodák z Hara.