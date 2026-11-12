Mistři světa v Praze. Češi se pokusí zaskočit oslabené Španěly

Fotbalový svátek na Letné. Českou reprezentaci čeká pátý zápas v elitní skupině Ligy národů, konkrétně proti úřadujícím mistrům světa i Evropy ze Španělska, kterým bude scházet hvězdná dvojice Lamine Yamal – Rodri. Naváže národní tým na říjnový výkon z Ovieda, kde prohrál po boji 1:3? Dočká se trenér Santi Denia prvních bodů ve funkci? Přímý přenos sledujte od 19:30 na ČT sport, úvodní hvizd zazní ve 20:45.
Češi na přelomu září a října prohráli pod novým koučem všechny čtyři zápasy a ve čtyřčlenné skupině ztrácí z posledního místa tři body na Chorvatsko, kde se v neděli představí v posledním letošním utkání.
Přímo do úrovně B sestoupí nejhorší dva ze čtyř celků na posledních místech ve skupinách, Deniův tým je nyní druhý nejslabší. Španělé vyhráli všechna dosavadní střetnutí a již mají jistý postup do čtvrtfinále.
Od rozdělení federace Češi v osmi vzájemných duelech nezvítězili, na začátku října ale v Oviedu favorita potrápili. Jiří Sláma ve druhém poločase snížil na 1:2 a domácí Španělé definitivně rozhodli až gólem Mikela Merina v 89. minutě.
„Nastoupíme proti mistrům světa, jsou to hráči na nejvyšší úrovni. Ale víme, že jsme jim dokázali konkurovat v Oviedu. Měli jsme šance, málem jsme s nimi remizovali. Rozhodně jim to chceme ztížit. Oni dělají vše skoro dokonale, ale pokud to my uděláme také dokonale, můžeme na ně vyzrát,“ mínil Denia, který v létě nahradil u českého mužstva kouče Miroslava Koubka.
„To je ta správná cesta, věřit si, že máme sílu, že můžeme jít proti mistrům světa. Proč bychom nemohli nad Španělskem zvítězit? Ve fotbale je vždy cílem zvítězit. Pokusíme se získat nějaké body, které by nám pomohly k udržení v elitní divizi,“ pokračoval Denia, který v minulosti spolupracoval s trenérem španělského týmu Luisem de la Fuentem u mládežnických reprezentací.
Bez Yamala, Rodriho a Oyarzabala
Mistři světa, kteří přicestovali do Prahy nezvykle s dvoudenním předstihem už v úterý, postrádají některé opory. Zranění vyřadilo z nominace kapitána Rodriho, zápas zmeškají také hvězdný křídelník Lamine Yamal a nejlepší střelec aktuálního výběru Mikel Oyarzabal. „Španělský tým má takovou kvalitu, že si určitě bude vědět rady, jak je nahradit,“ podotkl asistent trenéra Radek Bejbl.
V posledním vzájemném duelu doma dokázal český tým Španěly zaskočit, v červnu 2022 s nimi rovněž v Lize národů remizoval 2:2. Vyrovnávací gól inkasoval až v 90. minutě.
„Je to jeden ze zápasů, který mě v reprezentaci mrzí možná nejvíc. Byli jsme kousek od toho Španěly porazit. Je to věc, kterou musíme mít v hlavách. I když hrajeme proti velmoci, teď asi nejlepšímu týmu světa, musíme do toho jít s nastavením vyhrát,“ zdůraznil pamětník tehdejšího duelu záložník Tomáš Souček, jenž se vrátil do národního celku po zranění.
Španělé drží rekordní sérii neporazitelnosti, v základní době či prodloužení nenašli přemožitele už 42 zápasů – od prohry 0:1 s Kolumbií předloni v březnu v přípravě. Venku naposledy podlehli ještě o rok dříve Skotsku. Na letním světovém šampionátu zvítězili v sedmi z osmi utkání, zaváhali jen na úvod při bezbrankové remíze s Kapverdami.
Liga národů nahrazuje přípravná střetnutí a dává dodatečnou šanci zajistit si účast na závěrečných turnajích. Pátý ročník je propojen s bojem o mistrovství Evropy, do play-off se dostanou některé země, které nepostoupí z klasické kvalifikace. Umístění v Lize národů zároveň ovlivní nasazení týmů do košů pro los kvalifikace, který se uskuteční v prosinci.