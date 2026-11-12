České fotbalisty čeká odveta s mistry světa ze Španělska v rámci Ligy národů. Podle vedoucího fotbalové sekce ČT sport Davida Kozohorského se vůbec nedá spoléhat na výpadek opor soupeře. Neočekává také, že by se obraz české hry výrazně lišil od předchozího reprezentačního srazu. Přímý přenos s předzápasovým studiem sledujte od 19:30 na ČT sport a ČT sport Plus.
„Těžko říct, jestli lze brát ten předchozí zápas jako jednoznačné vodítko. Španělsko je hodně měsíců, možná i nějaký ten rok, nejlepší tým na světě. Španělé vyhráli Euro před dvěma lety, taky poslední ročník Ligy národů. Neprohráli dvaačtyřicet utkání za sebou. Přijíždí k nám tým, který tu dlouho nebyl, navíc úřadující mistři světa,“ vypočítává Kozohorský.
„Jak se ty zápasy s nimi odvíjejí, závisí hodně od toho, jak k tomu Španělé přistoupí. Je fajn, že Češi s nimi hráli velmi slušně v Oviedu, kde snížili na 1:2, ale neočekávám, že bychom se mohli spolehnout na to, že stejně bude probíhat i tento zápas. I když jim chybí někteří velmi důležití hráči,“ naráží Kozohorský na absenci útočníka Lamine Yamala, kapitána Rodriho a nejlepšího střelce Mikela Oyarzabala.
Specifikum Španělů je dlouhodobě známé. „Mají zažitý systém hry. Aplikují to ve všech kategoriích ve všech týmech. Sbírají tituly napříč a teď se Santi Denia snaží o něco takového u nás, i když kvalitu hráčů má na trochu jiné úrovni.“
Trenér Denia pokračuje v povolávání překvapivých jmen hráčů. Po Ryanu Naderim, jehož otec je Bulhar, padla volba tentokrát také na Idrise Hopiho, jenž má chorvatské kořeny. A nemuselo by příště zůstat pouze u nich.
„Jsem zvědav, jestli Hopi dostane šanci už v utkání se Španělskem. Naderi hrál shodou okolností poprvé ve Španělsku a je to takové povzbuzení pro funkcionáře Fotbalové asociace, aby se o něco takového pokoušeli. Jsou ještě v hledáčku některá další jména, uvidíme, jak to dopadne. Jde o to, aby ti hráči měli vyšší kvalitu než čeští fotbalisté, které bereme jako fotbalisty České republiky,“ říká Kozohorský.
Denia má jinak i díky svým asistentům o českých hráčích dobrý přehled. „On chválí českou ligu, chodí na ni pravidelně, chválí týmy, které hrají poháry, i když Sparta nemá po letech ani jednoho hráče v reprezentaci. Ale tam je to i z důvodu zranění. Denia si chce prostě vytvořit velkou skupinu fotbalistů, na které se bude moci spolehnout v příštím roce, kdy se hraje kvalifikace o postup na mistrovství Evropy,“ vysvětluje Kozohorský.
Po Španělsku čeká národní tým ještě odveta v Osijeku proti Chorvatsku, hrát se bude v neděli opět v přímém přenosu ČT sport.
„Zřejmě se povedlo, že hráči uvěřili Deniovi, že pokud se budou snažit pracovat více s míčem než v minulosti a hrát na více přihrávek, mohlo by to přinést vyrovnanější hru i s velkými favority. Pojetí se bude blížit tomu, co jsme viděli v prvních čtyřech zápasech, ale žádnou obrovskou změnu nečekám,“ tvrdí Kozohorský.
„Je fajn, že si hráči osahávají něco nového před tím dalším rokem, kdy se bude hrát kvalifikace. Ty dva zápasy jsou hodně důležité. 6. prosince se bude losovat kvalifikační skupina. My hrajeme o to, zda budeme v prvním koši, takže bychom se vyhnuli těm největším favoritům,“ doplňuje.