Že rozhodčí Rodriho ruku neviděl, je jedna věc. Ale k čemu tu máme VAR? zlobil se Garcia

Na nepřízeň osudu žehral po čtvrtfinálovém vyřazení Belgie francouzský trenér Rudi Garcia poté, co jeho svěřenci prohráli se Španělskem těsně 1:2. Jedním z nešťastných momentů byl pro něj zásah španělského kapitána Rodriho rukou do míče v pokutovém území v 62. minutě za stavu 1:1.
„Ještě před výkopem jsme přišli o kapitána Youriho Tielemanse a ve druhém poločase jsme museli střídat Thibauta Courtoise a stáhnout Kevina de Bruyneho, což nebylo v plánu před koncem zápasu. Měli jsme příliš mnoho smůly, navíc když Rodri jasně zahrál rukou ve vápně. Že to rozhodčí Michael Oliver neviděl, je jedna věc. Ale k čemu tu máme VAR? Hra rukou bude věčným problémem, dokud se pravidla ještě více nevyjasní,“ povzdechl si Garcia.
„Nemyslím si, že bychom se měli za cokoli stydět. Dokázali jsme španělskému týmu pořádně zatopit. Ani po jejich druhé brance hráči nepřestávali věřit. Tento tým se naučil bojovat až do konce,“ pokračoval trenér Belgičanů.
Jeho svěřenci už v prvním kole play-off předvedli nevídaný obrat proti Senegalu, s nímž ještě pět minut před koncem prohrávali 0:2. Podruhé už se jim to nepodařilo. Klíčovým okamžikem bylo, když náhradní brankář Senne Lammens jen vyrazil Cubarsího střelu z dálky a Mikel Merino vstřelil tři minuty před koncem postupový gól.
„Samozřejmě je škoda, že Senne ten míč neudržel, ale žádné kdyby neplatí. Zůstává vynikajícím brankářem, kterého čeká skvělá budoucnost. Pro něj je to teď velmi hořké, ale právě takové okamžiky vás posilují. I to patří k fotbalu,“ poznamenal na adresu gólmana, který v 71. minutě nahradil zraněného Courtoise.
Dvaašedesátiletý kouč po nepříliš výrazné hráčské kariéře zpočátku ani neuvažoval o dráze trenéra. Začínal jako fyzioterapeut, pak pracoval jako fotbalový skaut. Až na prahu padesátky začal sbírat významnější trenérské zkušenosti. Ve Francii trénoval Lille, Marseille a Lyon, v Itálii AS Řím a Neapol, v Saúdské Arábii an-Nasr, ale bez výraznějších úspěchů.
Belgii převzal loni v lednu, v prvním utkání sice musel strávit porážku s Ukrajinou, ale pak následovala série 18 zápasů bez prohry. Tu ukončili až v pátek v Los Angeles Španělé. O pokračování u týmu, u něhož mu právě skončila smlouva, se bavit nechtěl. „Nejsme tu od toho, abychom mluvili o mé budoucnosti. Je mi hlavně líto těch, kteří se možná do národního týmu už nevrátí a pro něž to mohl být poslední velký úspěch,“ řekl Garcia.
Do Ameriky vzal šest hráčů z mužstva, jež před osmi lety získalo v Petrohradě bronz. Útočník Romelu Lukaku i záložník Kevin de Bruyne už naznačili, že v rudém dresu nebudou pokračovat, brankář Courtois si chce vzít přestávku. „Zasloužili si dojít na tomto šampionátu dál. Měli na to Španělsko vyřadit a nechybělo mnoho, aby se to povedlo,“ dodal.