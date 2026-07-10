Ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale podlehla Belgie favoritům ze Španělska 1:2. Gólem v závěru utkání rozhodl Mikel Merino. Španělé, kteří s Belgií neprohráli už 40 let, se v semifinále utkají s Francií. Brankář Unai Simón poprvé na turnaji dostal gól a jeho rekordní série neprůstřelnosti na MS skončila.
Španěly poslal ve 30. minutě do vedení Fabián Ruiz, za Belgii v 41. minutě vyrovnal Charles De Ketelaere a ukončil tak neprůstřelnost španělského gólmana Unaie Simóna. Ten na turnaji do té doby neinkasoval a jeho rekordní série bez obdržené branky začala už na minulém šampionátu v Kataru. Na MS kapituloval poprvé po 650 minutách hry. V 88. minutě pak střídající Mikel Merino poslal Španěly do semifinále. Stejný hráč rozhodl už osmifinále s Portugalskem.
Mistři Evropy jsou v semifinále poprvé od roku 2010, kdy získali své jediné zlato. Belgie s neoblíbeným soupeřem ze Španělska uhrála v posledních osmi vzájemných duelech jedinou remízu.
Španělský trenér Luis de la Fuente vsadil ve vyřazovací fázi dvakrát na stejnou základní jedenáctku, ale tentokrát přece jen udělal jednu změnu, když do zálohy postavil Ruíze místo Pedriho. V belgické sestavě chyběl Onana, který si minule vážně poranil koleno. Vrátil se kapitán De Bruyne, který proti USA překvapivě chyběl, a Lukebakia znovu nahradil Doku. Při rozcvičování se zranil Tielemans, jehož na poslední chvíli nahradil Vanaken. Střelecký rekordman Lukaku, který dal tři góly z pozice náhradníka, začal zase jen na lavičce.
Belgický brankář Courtois, jediný zástupce Realu Madrid na trávníku, dlouho neměl žádnou práci. Když ale po půlhodině vypálil Olmo, gólman míč jen vyrazil a Ruiz pohotově zamířil do sítě. Pro záložníka, který zatím na turnaji většinou jen střídal, to byl první gól ve španělském dresu po bezmála dvou letech.
Belgie se dosud na turnaji prezentovala jako hodně ofenzivní tým a v pěti zápasech měla jako jediná průměr více než dvacet střel na zápas. Španělská obrana jí toho moc nedovolila, ale hned první šance skončila vyrovnávacím gólem.
Castagne poslal ve 41. minutě před branku dlouhý centr a De Ketelaere hlavou přidal ke dvěma gólům z osmifinále proti USA další zápis. Záložník Bergama, který nastupuje na hrotu jako východisko z nouze, znovu překvapil svými schopnosti v zakončení. V italské lize dal tři góly za celou sezonu, teď zaznamenal stejný počet na mistrovství světa.
Španělé i po změně stran dominovali v držení míče i v počtu střel. Courtois zlikvidoval pokusy z kopaček Yamala a Oyarzabala, ale při jednom zákroku se zranil a dvacet minut před koncem základní hrací doby musel střídat. Jeho místo mezi tyčemi zaujal Lammens, pro něhož to byl teprve třetí mezistátní zápas, zatímco belgická jednička jich má na kontě 115.
Po hodině hry poslal Francouz na belgické lavičce Rudi Garcia na trávník tři čerstvé hráče, včetně kanonýra Lukakua, ale šťastnější ruku při střídání měl De la Fuente. Pět minut před koncem vytáhl žolíka Merina a záložník Arsenalu opět vstřelil postupový gól. Náhradní belgický brankář jen vyrazil Cubarsího střelu z dálky a Merino zblízka poslal míč do sítě.
V nastavení ještě udělal Saelemaekers kličku španělskému gólmanovi, ale přihrávce, která mířila na Lukakua, se postavil do cesty obránce Laporte. Španělé už těsný náskok uhájili. Belgičané po 18 zápasech bez porážky kapitulovali a na turnaji končí.
Španělsko – Belgie 2:1 (1:1)
Španělsko – Belgie 2:1 (1:1)
Branky: 30. Ruiz, 88. Merino – 41. De Ketelaere. Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring – Gillett (video, všichni Angl.). ŽK: Cubarsí, Laporte – De Bruyne, Witsel. Diváci: 70 492.
Španělsko: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz (55. Pedri) – Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) – Oyarzabal (79. Williams). Trenér: De la Fuente.
Belgie: Courtois (71. Lammens) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) – Raskin, Vanaken (60. Lukaku) – Doku, De Bruyne (86. Saelemaekers), Trossard (60. Witsel) – De Ketelaere. Trenér: Garcia.