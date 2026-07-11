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Další Merinův zářez: Musel jsem se předvést před synem, smál se


před 31 mminutami|Zdroj: ČTK
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Merino k dalšímu rozhodujícímu gólu: Říkal jsem si, že se mi to znovu nemůže stát
Zdroj: ČT sport

Mikel Merino je znovu španělským hrdinou. Podruhé během pěti dnů naskočil do hry jako střídající hráč a těsně před koncem opět rozhodl. Hlavně díky němu je Španělsko v semifinále fotbalového mistrovství světa. Během posledních dvou zápasů odehrál Merino devět minut a vstřelil dva góly.

Ještě dlouho po utkání sám nemohl uvěřit, že se proti Belgii opakovalo to, co v osmifinále s Portugalskem. „Už jsem myslel na prodloužení a pak se to stalo znovu. Ta šance znovu padla na mě. Náhody neexistují, ale některé věci se mohou opakovat, pokud jste na ně dobře připraveni,“ řekl záložník londýnského Arsenalu.

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Vítězný gól Mikela Merina
Zdroj: ČT sport

Na tribuně v Los Angeles už mu držela palce jeho manželka Lola i s dvouměsíčním synem Marcem. „Na osmifinále tady ještě nebyli. Proto jsem to dnes musel zopakovat, aby to viděli na vlastní oči. Marco to ještě nechápe, ale naštěstí existuje YouTube a internet, takže mu to budu moct jednou ukázat,“ rozplýval se šťastný střelec.

Ještě dvakrát?

„Doufám, že to bude pokračovat. Už nám zbývají jen dva zápasy,“ dodal s myšlenkami na vyvrcholení šampionátu, na němž už se zařadil mezi hvězdy. Přitom jarní sezonu by nejraději vymazal z paměti. V únoru se podrobil operaci únavové zlomeniny, tři měsíce nehrál a dlouho chodil jen s berlemi. „V době, kdy Lola potřebovala, abych jí byl oporou, tak to bylo přesně naopak. Pomáhala mi do schodů,“ vrátil se k těžkému období.

Mikel Merino ve čtvrtfinále proti Belgii
Zdroj: Opta / ČT sport

V anglické lize stihl odehrát jen 28 minut. I prohrané finále Ligy mistrů s PSG sledoval jen z lavičky. Ale trenér Luis de la Fuente mu věřil, na poslední chvíli ho zařadil do nominace a Merino se mu odměnil už dvěma důležitými góly.

Po výhře nad Belgií španělský kouč opět nešetřil chválou. „Mikel je neuvěřitelně všestranný fotbalista. Dokáže hrát na pozici šestky, osmičky, desítky i devítky a vše zvládá. Má mimořádné herní myšlení a klid, díky němuž dokáže správně číst průběh zápasu. Mohl by nastoupit za jakýkoli tým a vedl by si skvěle,“ ocenil přínos svého supernáhradníka.

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