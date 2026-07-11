Další Merinův zářez: Musel jsem se předvést před synem, smál se

Mikel Merino je znovu španělským hrdinou. Podruhé během pěti dnů naskočil do hry jako střídající hráč a těsně před koncem opět rozhodl. Hlavně díky němu je Španělsko v semifinále fotbalového mistrovství světa. Během posledních dvou zápasů odehrál Merino devět minut a vstřelil dva góly.
Ještě dlouho po utkání sám nemohl uvěřit, že se proti Belgii opakovalo to, co v osmifinále s Portugalskem. „Už jsem myslel na prodloužení a pak se to stalo znovu. Ta šance znovu padla na mě. Náhody neexistují, ale některé věci se mohou opakovat, pokud jste na ně dobře připraveni,“ řekl záložník londýnského Arsenalu.
Na tribuně v Los Angeles už mu držela palce jeho manželka Lola i s dvouměsíčním synem Marcem. „Na osmifinále tady ještě nebyli. Proto jsem to dnes musel zopakovat, aby to viděli na vlastní oči. Marco to ještě nechápe, ale naštěstí existuje YouTube a internet, takže mu to budu moct jednou ukázat,“ rozplýval se šťastný střelec.
Ještě dvakrát?
„Doufám, že to bude pokračovat. Už nám zbývají jen dva zápasy,“ dodal s myšlenkami na vyvrcholení šampionátu, na němž už se zařadil mezi hvězdy. Přitom jarní sezonu by nejraději vymazal z paměti. V únoru se podrobil operaci únavové zlomeniny, tři měsíce nehrál a dlouho chodil jen s berlemi. „V době, kdy Lola potřebovala, abych jí byl oporou, tak to bylo přesně naopak. Pomáhala mi do schodů,“ vrátil se k těžkému období.
V anglické lize stihl odehrát jen 28 minut. I prohrané finále Ligy mistrů s PSG sledoval jen z lavičky. Ale trenér Luis de la Fuente mu věřil, na poslední chvíli ho zařadil do nominace a Merino se mu odměnil už dvěma důležitými góly.
Po výhře nad Belgií španělský kouč opět nešetřil chválou. „Mikel je neuvěřitelně všestranný fotbalista. Dokáže hrát na pozici šestky, osmičky, desítky i devítky a vše zvládá. Má mimořádné herní myšlení a klid, díky němuž dokáže správně číst průběh zápasu. Mohl by nastoupit za jakýkoli tým a vedl by si skvěle,“ ocenil přínos svého supernáhradníka.