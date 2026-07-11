Courtois chtěl zápas proti Španělsku dochytat. Možná to bylo za Belgii naposled, připustil

Zranění brankáře Thibauta Courtoise bylo pravděpodobně klíčovým okamžikem čtvrtfinálové prohry belgických fotbalistů se Španělskem. Jeho podstatně méně zkušený a nerozcvičený náhradník Senne Lammens jen vyrazil střelu Paua Cubarsího a Mikel Merino vstřelil postupový gól. Courtois po zápase prozradil, že se mu z branky nechtělo, ale že rozhodl trenér.
„Na začátku druhého poločasu mě při výkopu píchlo v noze. Pak jsem ale předvedl pár zákroků a při nich mi to nevadilo. Jen při dlouhých výkopech to bylo horší,“ citovala zkušeného gólmana agentura Reuters.
Courtois dodal, že chtěl pokračovat i po občerstvovací pauze, ale trenér Rudi Garcia to viděl jinak. „Trenér tam chtěl někoho, kdo je stoprocentně fit. To je jeho rozhodnutí a já s tím nemám problém,“ pokrčil rameny po utkání.
Na lavičce se slzami v očích
Jeho závěr sledoval jen z lavičky a televizním kamerám neunikly slzy v jeho očích. „Slzy pramenily z frustrace, že jsem musel v takovém zápase střídat, přestože jsem se cítil dobře,“ vysvětlil Courtois. Po utkání ale jako první utěšoval svého nástupce. „Šel jsem ho obejmout, protože vím, jaký je to pocit. Těžko v té chvíli můžu udělat něco víc. On je skvělý brankář a tahle zkušenost ho jen posílí,“ dodal.
Belgický trenér uznal, že zranění brankáře bylo pro tým velkou ztrátou. „Přijít o něj během zápasu – to byla těžká rána. Ale když už máte něco za sebou a přibývají vám roky, musíte být stoprocentně fit. Protože když nejste, může to být problém,“ poznamenal na adresu čtyřiatřicetiletého gólmana Realu Madrid, pro něhož to byl 115. mezistátní zápas a 21. na mistrovství světa. Jen Němec Manuel Neuer má ještě o dva starty víc.
O deset let mladší náhradník Lammens má sice za sebou celkem úspěšnou první sezonu v Manchesteru United, ale branku rudých ďáblů dosud hájil jen dvakrát – při hladké výhře 7:0 s Lucemburskem a při březnové výhře 5:2 v přátelském utkání s USA. Na svou premiéru na mistrovství světa asi moc rád vzpomínat nebude.
Obránce Brandon Mechele se gólmana zastal. „Nebyl to zrovna jednoduchý míč; odskočil těsně před ním. My obránci jsme mu v té situaci možná mohli víc pomoct,“ řekl na Lammensovu obhajobu.
Courtois nevyloučil, že to mohl být jeho poslední zápas v reprezentaci. „Chtěl bych vynechat Ligu národů a poté bych se mohl vrátit k zápasům kvalifikace a případně na mistrovství Evropy. Ale pokud to trenér nebude vidět stejně, budu muset zvážit, jestli pokračovat. Pak by to dnes mohl být můj poslední zápas,“ odpověděl na otázku o své budoucnosti.