MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSMapa stadionůProgramSestřihy
Fotbal

AKTUALIZUJEMEKarviná v první lize končí. Primátor Wolf za ovlivňování dostal ve fotbale stopku na 12 let


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK

Za ovlivnění tří utkání vyloučila z první ligy Etická komise Fotbalové asociace ČR letošní pohárové šampiony z Karviné. Moravskoslezský celek navíc musí zaplatit deset milionů korun. Pokutu tři miliony a k tomu zákaz činnosti ve fotbale na 12 let dostal primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf. Rozhodnutí komise ještě není pravomocné.

Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20 000 korun do 140 000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše. Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech, vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.

Pondělní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.

Související články

Soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze

21. 5. 2026

Soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze

Etická komise přerušila řízení s Všetečkou a Zelinkou, vyšetřovanými v korupční kauze

21. 5. 2026

Etická komise přerušila řízení s Všetečkou a Zelinkou, vyšetřovanými v korupční kauze

Šigut a dalších 12 obviněných ve fotbalové kauze se přiznali ke korupci

18. 5. 2026

Šigut a dalších 12 obviněných ve fotbalové kauze se přiznali ke korupci
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.