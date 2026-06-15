Za ovlivnění tří utkání vyloučila z první ligy Etická komise Fotbalové asociace ČR letošní pohárové šampiony z Karviné. Moravskoslezský celek navíc musí zaplatit deset milionů korun. Pokutu tři miliony a k tomu zákaz činnosti ve fotbale na 12 let dostal primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf. Rozhodnutí komise ještě není pravomocné.
Vedle klubu a Wolfa dnes komise potrestala zákazem činnosti od 15 měsíců do 12 let a pokutami od 20 000 korun do 140 000 korun dalších pět členů: hráče Nicolase Tilkeridise, Daniela Kubáta, Jakuba Tlustého, Lumíra Číže a Jiřího Remiáše. Karviná v květnu vyhrála český pohár MOL Cup a zajistila si účast v evropských pohárech, vzhledem k trestu však UEFA s největší pravděpodobností klub do svých soutěží nepustí.
Pondělní verdikt etické komise se týká korupční kauzy v českém fotbale, v jejímž rámci bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu.