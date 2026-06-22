Sparta zahájila přípravu bez několika hráčů. Zato Priske přivítal navrátilce Karabce a Ševčíka

Sparťanští fotbalisté bez řady hráčů zahájili kondičními testy na FTVS přípravu na novou sezonu. V kádru letenského týmu nechybějí dosavadní letní posily i navrátilci z hostování Adam Karabec či Michal Ševčík.
Na startu přípravy se hlásili z posil gambijský útočník Ebrima Singhateh a maďarský gólman Krisztián Hegyi. Novou tváří je i Maďar Viktor Vytályos, osmnáctiletého obránce si vedení Sparty s předstihem zajistilo už v únoru. Na Letné bude pokračovat také Sivert Mannsverk, nizozemský záložník změnil hostování z Ajaxu v trvalý přestup.
Z ročního hostování v Lyonu, kde působil po boku Pavla Šulce, je zpátky Karabec. Dokonce rok a půl strávil v Mladé Boleslavi další navrátilec a ofenzivní záložník Ševčík. V kádru jsou po konci hostování zpět i Ondřej Kukučka, Dominik Hollý a Martin Suchomel.
Dánský trenér Brian Priske musí na začátku přípravy počítat s početnými absencemi. Čeští reprezentanti Jan Kuchta, Hugo Sochůrek a Jaroslav Zelený jsou aktuálně na mistrovství světa. Další hráči, jako například kapitán Lukáš Haraslín, Jhon Mercado nebo Kevin-Prince Milla, se zapojí později.
Totéž platí i pro Imanola Garcíu, Ermala Krasniqiho nebo Indrita Tuciho, kteří uplynulý ročník strávili na zahraničním hostování. V rekonvalescenci pokračují Ondřej Penxa, Emmanuel Uchenna, Peter Vindahl a Magnus Kofod.
Sparta v minulé sezoně podruhé za sebou zůstala bez trofeje, vedle druhého místa v lize brzy vypadla i v Konferenční lize (osmifinále) a domácím poháru (čtvrtfinále). Na Letnou se po roce vrátil Priske, na dva tituly a triumf v MOL Cupu z prvního angažmá ale nenavázal.
V následujícím ročníku čeká Letenské 3. předkolo Ligy mistrů. Pražané už teď mají jistou účast minimálně v Evropské lize. Novou ligovou sezonu zahájí na konci července v Brně proti nováčkovi Zbrojovce.