Zbrojovka se hodlá zabydlet mezi elitou, Plzeň vyhlásila útok na titul

Týmy zbrojí na novou sezonu. Zbrojovka si po návratu do nejvyšší soutěže nedává přehnané cíle. Podle vedení by bylo úspěchem umístění nad desátou příčkou prvoligové tabulky. To Plzeň otevřeně vyhlásila útok na titul. Šéf klubu Adolf Šádek uvedl, že má Viktoria srovnatelné zbraně se Slavií i Spartou.
„Splnili jsme úkol a vrátili se do první ligy. Naše cíle jsou spíše dlouhodobé. Co se týče této sezony, umístění nad desáté místo by bylo úspěchem,“ uvedl výkonný ředitel Jiří Sabou, který přišel do Brna v zimě. Zbrojovka po návratu mezi elitu navýšila rozpočet. „Ale nebylo to nijak zásadní, jen musíme držet krok s konkurencí,“ dodal Sabou
Zbrojovka, která se v prvním kole utká se Spartou, v létě mohutně posilovala. Trenér Martin Svědík přivítal v kabině dosud osm nových tváří, řada z nich má z české nejvyšší soutěže velké zkušenosti. Jako například bývalí slavisté Petr Ševčík a Jaromír Zmrhal, či útočník Daniel Vašulín který si loni na podzim zahrál Konferenční ligu s Olomoucí. Lucky Ezeh zase patřil k výrazným postavám Karviné při její cestě za výhrou v domácím poháru.
S perspektivou na další sezony přišli ze Slavie Eric Hunal a ze Sparty Lukáš Penxa. Další posilou se stal malijský reprezentační obránce Amadou Dante z portugalského prvoligového celku Arouca, jenž má za sebou také angažmá ve Sturmu Štýrský Hradec či Curychu. „Přichází z kvalitní ligy s dobrými referencemi, ale i on musí své přednosti ukázat a o místo zabojovat,“ uvedl sportovní ředitel Martin Jiránek.
Trenér fotbalistů Teplic Zdenko Frťala by chtěl v nové ligové sezoně navázat na vydařenou přípravu a oproti minulým ročníkům především zlepšit herní projev svého týmu. Konkrétní cíle v podobě umístění v tabulce si neklade.
Severočeši během letní přípravy sehráli pět utkání, z nichž čtyři vyhráli s celkovým skóre 11:0. V generálce porazili 3:0 Ružomberok a v součtu se závěrečnými dvěma ligovými koly neinkasovali už sedm zápasů po sobě.
„Výsledkově to byla povedená příprava. Neobdrželi jsme branku a dokázali jsme se i prosadit po hezkých akcích. Ale určitě si nebudeme myslet, že jsme neporazitelní a bezchybní. Jsem také rád, že nás nepotkalo žádné vážnější zranění,“ uvedl Frťala. Pro slovenského trenéra je stěžejní, aby jeho mužstvo nabídlo fanouškům atraktivnější fotbal a přilákalo na tribuny teplických Stínadel více diváků.