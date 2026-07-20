Darida: V nároďáku jsem už jednou skončil, návrat se týkal jen baráže a MS

Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po pěti letech se podle jeho slov týkal pouze baráže a následného mistrovství světa, nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlašovat jasné ukončení reprezentační kariéry pětatřicetiletý záložník Hradce Králové nechtěl vzhledem k tomu, že už tak jednou učinil.
Darida původně ukončil reprezentační kariéru již v létě 2021 po mistrovství Evropy. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze s Jihoafrickou republikou (1:1), při porážkách s Koreou 1:2 a domácím Mexikem 0:3 zůstal na lavičce. Češi uhráli jediný bod a s MS se rozloučili v nejkratším možném termínu.
„Otázka reprezentace byla čistě jenom na baráž a mistrovství světa. Věděli to (generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd i (bývalý) trenér (Miroslav) Koubek, s nimiž jsem to komunikoval. Na instagramu jsem to v jednom příspěvku napsal mezi řádky. Nepřišlo mi úplně, že bych měl znovu ukončovat už ukončenou (reprezentační) kariéru. Trenér (Hradce Králové David Horejš) se nemusí bát, že bych tady v září a říjnu, kdy je sraz, nebyl,“ prohlásil Darida.
Návrat do reprezentace nepovažoval za dlouhodobý. „Bylo to ode mě myšleno tak, že můžu týmu na baráž přinést nějakou zkušenost, formu, kterou jsem během podzimu a jara měl. Nebyl to návrat jako takový, že budu pokračovat dál. Úplně mi nepřišlo patřičné a nepotřeboval jsem veřejně říkat, že znovu končím, když už jsem jednou skončil. To bylo předem takhle domluvené,“ konstatoval Darida, který si za národní tým připsal 80 startů, v nichž dal osm branek.
Po vyřazení na MS ukončili reprezentační kariéru i útočník Patrik Schick, stoper Tomáš Holeš a také křídelník Václav Černý, který se ale baráže ani šampionátu nezúčastnil. Pokračování v národním týmu zvažují i obránce Vladimír Coufal a záložník Tomáš Souček.
Darida k MS: Na nepovedené vystoupení reprezentace musí český fotbal zareagovat
Darida se veřejně také poprvé vyjádřil i k působení Česka na MS. „Sportovní stránka se nám absolutně nepovedla, všichni jsme si to představovali úplně jinak. Je to věc, ze které se nejenom hráči, ale i celý český fotbal může poučit,“ uvedl někdejší hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín či Arisu Soluň.
„Je fajn, že jsme se tam dostali, ale prezentace naší hry nebyla dobrá. Ukázalo to feedback, na který český fotbal musí zareagovat. Nechtěl bych se pouštět do hluboké analýzy. Víme, že od nás hráčů to nebylo úplně perfektní, možná tam byly i chybičky směrem k nám, nějaké věci mohly být lepší,“ mínil Darida.
Po konci na MS si dopřál volno a až poté se zapojil do přípravy Hradce před novou sezonou, v níž se s týmem představí v předkolech evropských pohárů. „Odjeli jsme s rodinou na týden k moři, mohl jsem si užít děti, manželku a především vypnout. Minulá sezona byla strašně dlouhá a bylo by kontraproduktivní, kdybych se sem vrátil dva tři dny po reprezentaci a snažil se dohánět fyzičku. Tím, že pro mě volno nebylo skoro žádné, jsem na fyzičce nic neztratil. Spíš to bylo o tom odpočinout si v hlavě,“ řekl kapitán Votroků, s nimiž v květnu prodloužil smlouvu o další dva roky.