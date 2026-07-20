Hradec v případě postupu narazí na Besiktas, či Midtjylland, Jablonec na RFS, či Vestri

Fotbalisté Hradce Králové se v případě postupu přes Tromsö utkají ve 3. předkole Evropské ligy s lepším z dvojice Besiktas Istanbul – Midtjylland. Jak rozhodl los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu, Východočeši by dvojzápas začali 6. srpna doma, odvetu by pak odehráli o týden později venku. Pokud vypadnou s Tromsö, utkají se ve 3. předkole Konferenční ligy s vítězem dvojzápasu Alaškert – Kluž. Fotbalisté Jablonce se v případě postupu přes Varaždín utkají ve 3. předkole Konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga - Vestri.
Úvodní zápasy 3. předkola jsou na programu 6. srpna, odvety o týden později. Jablonec by dvojutkání odstartoval doma, naopak Hradec Králové by začal venku. Oba české týmy vstoupí do pohárů tento čtvrtek.
Hradec se v případě postupu utká ve 3. předkole EL s vítězem dvojzápasu Besiktas Istanbul - Midtjylland
V tureckém celku působí křídelník Václav Černý, v dánském mužstvu pak obránce Adam Gabriel, jenž dokonce v minulosti oblékal dres Votroků. Hradec, který se představí v některém z velkých pohárů poprvé od sezony 1995/96, měl původně coby čtvrtý celek minulé ligové sezony začít ve 2. předkole Konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře a Východočeši se posunuli do Evropské ligy. Ve čtvrtek rozehrají 2. předkolo v Norsku venkovním duelem s Tromsö.
Votroci díky posunu do kvalitnější soutěže mají vyšší šance na účast v hlavní fázi pohárů, mohou si totiž dovolit jedno klopýtnutí. Pokud by přes Tromsö nepostoupili, přešli by do 3. předkola Konferenční ligy. Na cestě do hlavní části Evropské ligy potřebují zdolat tři soupeře. „V kabině to bereme tak, že se soutěže nechceme jenom zúčastnit. Chceme ukázat to, co se nám dařilo celou sezonu a hlavně na konci jara. To, že jsme velmi silné mužstvo. Rozhodně máme ambice, aby to nezůstalo jen u dvou předkol,“ řekl na tiskové konferenci kapitán Vladimír Darida.
Proti Tromsö budou Východočeši poměrně výrazným outsiderem, bookmakeři vypsali na jejich postup kurz 2,86:1, zatímco na norského protivníka 1,4:1. Pokud by se Votroci papírovým předpokladům vzepřeli, ve 3. předkole Evropské ligy by je čekal ještě těžší soupeř.
Mírným favoritem na postup je proti Midtjyllandu Besiktas, který v minulé sezoně turecké ligy skončil čtvrtý. Od loňského podzimu působí v tureckém klubu osmadvacetiletý Černý, jenž před pár dny oznámil konec v české reprezentaci. Podle spekulací médií má blízko k příchodu do istanbulského celku hvězdný egyptský útočník Muhammad Salah.
S Besiktasem se naposledy z českých klubů utkala v pohárech Plzeň. Viktoria v roce 2010 ve stejné fázi kvalifikace Evropské ligy s tureckým favoritem vypadla po remíze 1:1 doma a porážce 0:3 venku. „Co se týče Besiktase, mohlo by to být podobné, jako to bylo v Plzni, když jsme s nimi hráli. Domácí zápas s nimi byl pro Plzeň hrozně zlomový, ukázalo to týmu, že může hrát proti velkým klubům,“ vzpomínal Darida. „Domácí remíza nám dala spoustu pozitivního feedbacku, vzešli jsme z toho silnější do české ligy. Potom jsme na to v ní navazovali, začalo se to kupit. Tímhle zápasem se to lámalo. Třeba by to mohlo být i tady a ještě s lepším výsledkem než v dvojzápase s Plzní,“ doplnil bývalý reprezentační kapitán.
I v Midtjyllandu působí český hráč a případný zápas s Hradcem Králové by pro něj mohl být ještě zajímavější. Pětadvacetiletý bek Gabriel totiž před třemi lety zamířil do dánského týmu po angažmá na východě Čech, odkud ho zpětně odkoupila a následně prodala pražská Sparta. Pětadvacetiletý obránce nicméně v závěru minulé sezony nenastupoval a zůstával mezi náhradníky.
Midtjylland patří k nejlepším dánským klubům posledních let. V minulé ligové sezoně skončil druhý a ovládl domácí pohár. V soutěžích UEFA se utkal s českým soupeřem před šesti lety, kdy v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii.
Pokud by Votroci s Tromsö vypadli, ve 3. předkole Konferenční ligy by je čekal Alaškert nebo Kluž. Jasným favoritem na postup je rumunský tým, který v minulé sezoně domácí soutěže obsadil třetí místo. Tým CFR se s českými kluby už několikrát utkal, před sedmi lety ho Slavia vyřadila v závěrečném předkole Ligy mistrů, v roce 2022 naopak Pražané ve skupině Konferenční ligy dvakrát prohráli. Alaškert sídlí v Jerevanu. V minulé sezoně arménské ligy skončil čtvrtý a do soutěží UEFA se dostal díky tomu, že výše postavený Noah zároveň ovládl domácí pohár.
Jablonec v případě postupu narazí na RFS, či Vestri
Fotbalisté Jablonce se v případě postupu přes Varaždín utkají ve 3. předkole Konferenční ligy s lepším z dvojice RFS Riga – druholigový islandský celek Vestri, rozhodl dále los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.
Jablonec se do Konferenční ligy dostal díky tomu, že UEFA vyloučila ze svých soutěží vítěze MOL Cupu Karvinou kvůli její účasti v domácí korupční kauze. Severočeši coby pátý celek uplynulé ligové sezony zaujali původní pozici Hradce Králové, který se posunul do kvalifikace Evropské ligy.
Proti Varaždínu jsou Jablonečtí favoritem na postup. Pokud roli potvrdí, měli by velkou šanci na úspěch i ve 3. předkole. Při losu nebyli nasazení, dostali ale papírově zřejmě nejhratelnější z pěti možných dvojic. Hrozili jim mimo jiné poražené týmy z duelů mezi Besiktasem Istanbul a Midtjyllandem či Twente Enschede s Ferencvárosem Budapešť.
Severočeši by ve 3. předkole pravděpodobně narazili na tým RFS, lotyšský celek je proti islandskému Vestri jasným favoritem. Klub z Rigy skončil v minulé sezoně domácí ligy na druhém místě a stejná pozice mu patří i v probíhajícím ročníku, který se hraje systémem jaro – podzim.
Tým RFS na české soupeře v pohárech nikdy nenarazil. Za předloňského lotyšského šampiona ještě donedávna hrával bek Petr Mareš, jenž aktuálně působí ve Zbrojovce Brno. Sparta Praha vloni v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy přešla přes jiný tamní klub FC Riga po vítězství 2:0 doma a porážce 0:1 venku.
Postup Vestri z 2. předkola by byl obrovským překvapením. Klub aktuálně působí až ve druhé islandské lize a účast v soutěžích UEFA si zajistil díky překvapivému triumfu v domácím poháru. V úvodu kvalifikace vypadl z Evropské ligy s Karabachem po dvou porážkách 0:3.
Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy
Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy
Hlavní část:
Tromsö/Hradec Králové – Besiktas Istanbul/Midtjylland, Dynamo Kyjev/PAOK Soluň – Hammarby/Anderlecht Brusel, Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, Salcburk – Hajduk Split/Pafos, St. Gallen/Benfica Lisabon – Sturm Štýrský Hradec/Heart of Midlothian, Šerif Tiraspol/Maccabi Tel Aviv – Karabach/CSKA Sofie, Twente Enschede/Ferencváros Budapešť – Fenerbahce Istanbul/Górnik Zabrze.
Mistrovská část:
Larne/Crvena zvezda Bělehrad – Iberia Tbilisi/Slovan Bratislava, Mjällby/Lincoln Red Imps – Omonia Nikósie/Kajrat Almaty, Sabah/Kuopio – Levski Sofie/Universitatea Craiova, Ararat-Armenia/Shamrock Rovers – Egnatia Rrogozhine/Celje, Aarhaus/Lech Poznaň – Klaksvík/Žalgiris Kaunas, Thun/Dinamo Záhřeb – Víkingur Reykjavík/Hapoel Beer Ševa.