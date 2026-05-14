Závěrečná nominace pro MS bude odhalena po utkání s Kosovem

Nominace národního týmu na mistrovství světa ve fotbale projde ještě dvojí redukcí. Za týden bude známa zhruba třicetičlenná soupiska na sraz před šampionátem a následné přípravné utkání doma s Kosovem, které se odehraje 31. května v Praze na Letné. Hned po zápase a těsně před odletem na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek finální kádr pro šampionát. Přímé přenosy z MS sledujte na ČT sport.
Reprezentace na začátku týdne oznámila předběžnou širší nominaci, která čítá 54 jmen. V kádru pro MS může být maximálně 26 hráčů. Už nyní je jasné, že v konečné nominaci nebude obránce Václav Jemelka, neboť musel na operaci. Závěrečnou přípravu na mistrovství zahájí tým 28. května v Praze.
„Třicítku, nebo 29 až 30 hráčů oznámíme 21. května. Ti by se měli dostavit na kemp, který začíná 28. května. Za tři dny pak následuje utkání s Kosovem. Je to zápas, který pojímáme hlavně jako testovací,“ řekl Koubek.
„Určitě nebudeme hrát třeba v nejsilnější kostře, kterou máme, z hlediska baráže. Samozřejmě není žádné tajemství, že ji máme ve svých představách. Naopak to bude utkání, které se hodně využije pro hráče, kteří ještě budou bojovat o závěrečnou nominaci. Tito hráči tam dostanou prostor,“ přiblížil Koubek.
Perný poslední květnový den
Hned po zápase reprezentace plánuje oznámit konečnou nominaci a ještě týž den odletět do dějiště šampionátu v Americe. V New Jersey 4. června odehraje generálku, soupeřem by měla být Guatemala, asociace jméno protivníka ovšem teprve potvrdí.
Domácí utkání před odletem měla reprezentace původně odehrát proti Chile. „Musím přiznat, že možností moc nebylo. Šli jsme trošku do rizika v tom, že před baráží jsme si říkali, že nebudeme nikoho oslovovat. Že uvidíme, jak dopadne baráž, a podle toho budeme pak jednat. Chile bylo v jednání, už to bylo blízko. Ale kluby nepustily jejich reprezentanty, tak jsme se museli otočit někam jinam. Jsem rád, že máme Kosovo. Ten soupeř je fakt kvalitní a bude to náročný test,“ řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Do mistrovství vstoupí Koubkův výběr 11. června zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře. Během turnaje bude mít tréninkovou základnu v Mansfieldu u Dallasu, kam by měl zamířit po generálce v New Jersey. K jednotlivým duelům bude tým létat, ve skupině vedle Korejské republiky nastoupí ještě v Atlantě proti Jihoafrické republice a v Mexiku proti domácímu výběru.
Hložek pod drobnohledem
V širší nominaci nechybí ofenzivní univerzál Adam Hložek, který nedávno doléčil zranění a už naskočil za Hoffenheim zpět do hry. „Je ve stavu kondiční připravenosti. Je samozřejmě problém herní praxe. Může to třeba být jeden z těch hráčů, na kterého se chceme podívat na závěrečném kempu,“ uvedl Koubek.
V širší nominaci naopak schází křídelník Václav Černý. Koubek ho po uvedení do funkce vynechal už při březnovém play-off o šampionát. „Nenominování Vaška Černého má stejné příčiny, jako když byla baráž. Nechci to nějak rozvádět. Není to vůbec případ, který se dá srovnávat s tím nešťastným momentem ve Slavii. To má úplně jiný důvod. Určitě je to dobrý hráč, ale v našich plánech nefiguruje. Stejně jako nefiguroval v baráži,“ řekl trenér.
Kapitán týmu Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu poslední měsíc nehrál, už je ale v pořádku. „Velký problém to není. Měl něco s krční páteří, pak byl na lavičce. Vím, že v závěru sezony je někdy lepší si odpočinout a nehrát, abyste byl připravený na mistrovství světa,“ poznamenal generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.