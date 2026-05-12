Jemelka podstoupí operaci kolena a na MS si nezahraje

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč Viktorie Martin Hyský po ligové remíze 0:0 na Spartě uvedl, že třicetiletý obránce ve středu absolvuje operaci kolena.
Jemelka od konce února odehrál jen 13 minut coby střídající hráč v dubnovém ligovém utkání na Slavii. Koubek ho přesto zařadil do předběžné širší nominace na šampionát, která čítá celkem 54 jmen. Ve finálním kádru na závěrečný turnaj může být maximálně 26 hráčů.
„Bohužel Venca zítra podstoupí operaci kolena. Doufám, že jeho rekonvalescence po zákroku bude co nejrychlejší. Jsem hrozně smutný z toho, jak dlouho je Venca mimo. Snažili jsme se ho dostat zpátky, léčit ho konzervativně. Nakonec to dopadlo takhle. Určitě vypadne z nominace, na mistrovství světa k dispozici nebude,“ řekl padesátiletý Hyský.
„Nechci to příliš specifikovat, je to zranění kolena. Ale není to křížový vaz, není to nic vážného, co by ho vyřadilo na nějakou delší dobu,“ dodal bývalý trenér Karviné po utkání 3. kola nadstavbové skupiny o titul.