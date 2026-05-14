Koubek se neztotožňuje s vyřazením Chorého a Douděry z kádru Slavie

Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru proto, že se neztotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slavie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Reprezentační kouč má s Chorým dobré zkušenosti z Viktorie Plzeň a věří, že se s Douděrou v národním mužstvu prohřešků vyvarují.
„Slavia učinila nějaké rozhodnutí. Já se s ním neztotožňuji, ale to je věc Slavie, jak si rozhodne. V mých očích jsem tento charakter toho chování, těch přestupků neviděl tak, že bych to měl přenášet do národního mužstva. Jsou to významní hráči. Můj osobní názor je takový, že bych si uměl představit, že se podobný exces vyřeší jiným způsobem,“ naznačil Koubek, že trest považuje za příliš přísný.
Slavia vyřadila obě opory poté, co dostaly červenou kartu v sobotním derby, které zůstalo v Edenu kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty. Chorý se nechal vyloučit již potřetí v sezoně, tentokrát za úder loktem do soupeřova obličeje. Douděra pak již z lavičky po svém vystřídání vulgárně nadával rozhodčím, zároveň má opakované problémy s nesportovním chováním.
Koubek přesto zvažoval, zda oba hráče do předběžné širší nominace 54 jmen zařadit. „Zamýšlel jsem se. Věděl jsem, že se spustí společenská objednávka nesmírně morální české společnosti na to, aby byli ti hráči zlynčovaní. Takže jsem věděl, že to nastane. Ale já mám svůj názor, svůj pohled,“ uvedl Koubek.
Je přesvědčen, že Chorý a Douděra se v reprezentaci excesů nedopustí. „Chci tomu věřit, i na základě zkušenosti. Nepamatuji si, že by tam byly nějaké přestupky na hřišti tohoto charakteru,“ podotkl Koubek.
„Hlavně mi vadilo, co třeba udělal David Douděra. To přiznávám, neomlouvám hráče, takhle se nemůže chovat. Nevzpomínám si, že by na lavici nároďáku něco takového bylo. Takže pevně věřím tomu, že v prostředí třeba jiném, než se oni nacházejí, jsou schopni mít své silné emoce pod kontrolou. Jakýkoliv hráč,“ doplnil Koubek.
Za Chorého s Douděrou se postavili slávisté i spoluhráči v reprezentaci. „Já jsem to i čekal. Nic jiného se nedalo očekávat, protože to rozhodnutí v mých očích bylo nešťastné. Proběhla konzultace i s (kapitánem) Láďou Krejčím, kabina za hráči stojí,“ prohlásil Koubek.
Koubek nechce jít proti všem
Chorý, kterého v minulosti vedl ve Viktorii Plzeň, má v reprezentačním áčku 21 startů a šest branek. Douděra zasáhl do 15 utkání a vstřelil dvě branky. V březnovém play-off o mistrovství světa při Koubkově premiéře v roli hlavního trenéra reprezentace na rozdíl od Chorého scházel.
„Nechci být ten, který se staví do role, že jde proti všem. Používám svoji hlavu, mám svůj názor. Třeba je špatný, ale není leitmotiv jít proti všem. Musím samozřejmě myslet na kabinu, na sportovní hledisko, na význam akce, na kterou jedeme. Každý trenér chce jet, pokud možno, v nejsilnějším složení. A oni jsou stabilní hráči národního mužstva,“ řekl Koubek.
„Jeden třeba víc, jeden míň. Každý má svoji důležitou roli. Tomáš je hráč, kterého využijete ve speciálních situacích. Každý má svoje uplatnění a my z taktického hlediska asi víme jaké. Potřebujeme nejlepší hráče České republiky a ti hráči v mých očích nemůžou být dvakrát trestaní,“ dodal trenér.